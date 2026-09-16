یکی از بزرگترین واحدهای تولید داروهای غیر تزریقی کشور و خاورمیانه با نام تجاری نصر فریمان ، با حضور وزیر صمت در فریمان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار فریمان گفت: در این واحد تولیدی که با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیاردتومانی بخش خصوصی انجام شده است تمامی اشکال دارو‌های غیر تزریقی در کشور تولید می‌شود.

دکتر مهدی ناصری با بیان این که این واحد ۸ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارد گفت: ۱۵۲ نفر به صورت مستقیم در این واحد مشغول به کار شدند و شهرستان فریمان یک گام تا رسیدن به بزرگترین واحد تواید دارو‌های غیر تزریقی در خاورمیانه فاصله دارد