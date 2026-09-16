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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : سطح زیر کشت نخیلات در استان کرمانشاه در حال حاضر حدود ۹۵۰ هکتار است و پیشبینی میشود در سال جاری حدود ۴۵۰۰ تن محصول خرما از نخیلات استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مهندس سعید کریمی گفت: بیشتر نخیلات استان کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین قرار دارد و بیشترین ظرفیت توسعه این محصول نیز در حوزه شهرستان قصرشیرین، شامل مناطق قصرشیرین، سومار و نفتشهر، وجود دارد.
وی افزود :ارقام زاهدی و اَدری در گذشته بهصورت سنتی بیشترین سطح زیرکشت نخیلات استان را به خود اختصاص دادهاند، اما طی سالهای اخیر توسعه ارقام جدیدی همچون پیارم، ربی و برحی نیز در استان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، برنامه اصلی توسعه نخیلات استان بر محور توسعه رقم مجول قرار گرفته است.
کریمی گفت: در سالهای اخیر و بهویژه در سال جاری، توسعه نخیلات استان با شتاب قابل توجهی دنبال شده است؛ بهگونهای که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در سال جاری ۶۰۰ هکتار و طی دو سال آینده نیز ۳۰۰۰ هکتار به سطح زیرکشت نخیلات استان افزوده خواهد شد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد:نخیلات از بالاترین میزان سازگاری با شرایط اقلیمی مناطق گرمسیری استان برخوردار است و به همین دلیل بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه بخش کشاورزی در این مناطق محسوب میشود.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده محصول تولیدی خرمای استان در داخل کرمانشاه مصرف میشود و مازاد تولید نیز به سایر استانها ارسال میشود. با توجه به توسعه رقم مجول در سالهای اخیر و برنامه توسعه این رقم در سالهای آینده، رویکرد اصلی استان، توسعه بازارهای صادراتی و صادرات خرمای تولیدی به بازارهای مختلف جهان خواهد بود.
کریمی گفت: با تداوم روند توسعه باغات، افزایش سطح زیرکشت ارقام تجاری، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد زیرساختهای لازم، پیشبینی میشود استان کرمانشاه در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم تولید و صادرات خرما در کشور تبدیل شود.