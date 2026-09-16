همایش شعر و موسیقی به مناسبت در پیش بودن هفته دفاع مقدس در تنکابن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تنکابن از برگزاری همایش شعر و موسیقی در سی‌ونهمین ماه نشست کانون ادبی زمستان همزمان در آستانه هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از هنرمندان مطرح کشور خبر داد

داریوش قانع افزود: همایش شعر و موسیقی به همت بخش مرکزی کوهستان و با هدف دعوت مردم به رویدادهای فرهنگی و هنری، پنجشنبه ۲۶ شهریورماه در مجموعه تفریحی گردشگری جاده سه‌هزار تنکابن برگزار خواهد شد

او ادامه داد: در این برنامه هنرمندان خوب کشور مانند رضا فیاضی، قاسم افشار، محمدرضا عقیلی، محمد امانی، صادق کشاورز و سجاد عزیزی‌آرام حضور خواهند داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تنکابن گفت: ورود برای عموم در این همایش رایگان است.