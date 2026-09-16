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معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از استمرار اجرای طرح توزیع روغن موتور رایگان به عنوان یک اقدام حمایتی برای ناوگان باری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به رویکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در حمایت از رانندگان و بهرهبرداران بخش حملونقل جادهای کالا اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای تشویقی و کاهش هزینههای جاری ناوگان فعال، طرح توزیع روغن موتور رایگان که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود، همچنان با قدرت و طبق برنامه تداوم دارد.
وی افزود: تاکنون ۵۰ هزار و ۵۰۰ لیتر روغن موتور رایگان میان ناوگان حملونقل کالای استان توزیع شده است و با توجه به اهمیت این طرح در حمایت از چرخه اقتصادی حملونقل، روند توزیع برای ناوگان واجد شرایط، ادامه خواهد داشت.
غزیعلی با تأکید بر بهرهگیری از زیرساختهای الکترونیک برای دسترسی آسان رانندگان، تصریح کرد: با هدف شفافیت و تسریع در ارائه خدمات، تمامی مراحل این طرح به صورت هوشمند طراحی شده است. مالکان گرامی ناوگان میتوانند با ورود به اپلیکیشن «راهمن»، وضعیت مشمول بودن ناوگان خود را بررسی کرده و بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست دریافت روغن موتور را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در پایان تأکید کرد: پس از نهایی شدن فرآیند ثبت درخواست در سامانه، مالکان ناوگان ۱۰ روز مهلت دارند برای تحویل گرفتن روغن موتور تخصیصی، به شهرک حملونقل کالای اهواز مراجعه کنند.