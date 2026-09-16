با اجرای طرح غربالگری برای ۱۶ هزار دانش‌آموز شهرستان آبیک، ۳۲۰ دانش‌آموز در معرض اضطراب شناسایی و به مراکز درمانی و روانشناسی ارجاع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، رئیس آموزش و پرورش شهرستان آبیک در دومین جلسه شورای پیشگیری از جرم دادگستری گفت: در اجرای این طرح، ۳۲۰ دانش‌آموز به عنوان موارد حساس شناسایی و برای درمان و حمایت‌های مورد نیاز به مراکز درمانی، روانشناسی و مراقبت‌های تخصصی ارجاع داده شدند.

اسکندری افزود: نتایج کلی طرح غربالگری سلامت، نشان‌دهنده ضرورت توجه به حوزه مشاوره و روانشناسی در مدارس است.

وی بر لزوم همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از این دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش با بهره‌گیری از مشاوران و مراکز روانشناسی، برنامه‌های حمایتی و درمانی لازم را برای این افراد در دستور کار دارد.