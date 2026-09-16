مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در آمل گفت: دانشگاه‌ها نباید به بنگاه‌هایی برای تولید مدرک و دانش‌آموختگان بیکار تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری در آئین افتتاح ساختمان خدماتی رفاهی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل با تاکید براینکه دانشگاه‌ها نباید به بنگاه‌هایی برای تولید دانش‌آموختگان بیکار تبدیل شوند، گفت: دانشگاه های نسل جدید باید متناسب با نیازهای جامعه، صنعت و اقتصاد کشور حرکت کنند.

سیداحمدرضا خضری با تأکید بر ضرورت جامعه‌محوری دانشگاه‌ها،اظهار کرد: دانشگاه نباید صرفاً برای تأمین نیازهای درونی خود فعالیت کند، بلکه در برابر جامعه مسئولیت دارند و باید به تربیت نیروهای متخصص، کارآمد و مسئولیت‌پذیر بپردازند.

وی افزود: دانشگاه زمانی می‌تواند برای کشور اثرگذار باشد که مسئولیت اجتماعی خود را به‌درستی انجام دهد و این موضوع نباید تنها در قالب شعار باقی بماند، بلکه باید از شعار به عمل و از عمل به اثرگذاری واقعی در جامعه تبدیل شود.

مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، با اشاره به تعداد زیاد دانشگاه‌ها در کشور و مازندران خاطرنشان کرد: امروز در کشور و مازندران دانشگاه‌های متعددی با مأموریت‌های مختلف فعالیت می‌کنند و این دانشگاه‌ها زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که در یک رقابت صحیح، هدفمند و هوشمند برای توسعه ملی نقش‌آفرینی کنند.

خضری، همچنین به ظرفیت‌های بالای علمی و صنعتی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل اشاره کرد وادامه داد: دانشگاه فناوری‌های نوین آمل دانشگاهی اثرگذار، پیشگام و آینده‌گراست که توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و ایفای مسئولیت اجتماعی، الگویی برای سایر دانشگاه‌ها باشد.

وی افزود: این دانشگاه با سه رویکرد کارآفرینی، فناوری و جامعه‌محوری فعالیت می‌کند و همین سه هدف می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثر آن در آینده کشور باشد.

خضری با اشاره به ظرفیت صنعتی شهرستان آمل ادامه داد: آمل از قطب‌های اقتصادی و صنعتی شمال کشور به شمار می‌رود و صنایع این شهرستان محصولات مختلفی را تولید می‌کنند که علاوه بر بازار داخلی، در کشورهای همسایه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: وجود چنین ظرفیت صنعتی در کنار دانشگاه، فرصت مناسبی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و هدایت دانش‌آموختگان به سمت صنایع و فعالیت‌های فناورانه فراهم می‌کند و می‌تواند هم به توسعه شهرستان و هم به اقتصاد کشور کمک کند

مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اکنون جهان با سرعت زیادی به سمت فناوری‌های نوین در حرکت است، تصریح کرد: اگر کشور بخواهد در رقابت جهانی فناوری حضور مؤثر داشته باشد، دانشگاه‌ها باید در این عرصه نقش‌آفرینی کنند و دانشگاه فناوری‌های نوین آمل نیز می‌تواند با توجه به نام و مأموریت خود در این مسیر اثرگذار باشد.

خضری با تقدیر از مشارکت خیران در توسعه دانشگاه فناوری‌های نوین آمل گفت: خیرانی که سرمایه خود را برای توسعه علم و دانش هزینه می‌کنند، سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه ایجاد می‌کنند، زیرا نتیجه این اقدامات در تربیت نسل‌های آینده و توسعه کشور باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های علمی و آموزشی یکی از جلوه‌های ماندگار مسئولیت اجتماعی است، افزود: خیران با سرمایه‌گذاری در دانشگاه، مدرسه و مراکز علمی زمینه تربیت انسان‌هایی را فراهم می‌کنندکه می‌توانند آینده کشور را بسازند و نام و اثر آنان در جامعه ماندگار خواهد شد.

مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم با اشاره به سابقه طولانی خیراندیشی در حوزه علم و آموزش در ایران، اظهار کرد: در تاریخ ایران افراد بسیاری با ساخت مراکز علمی و آموزشی نقش ماندگاری در توسعه دانش داشته‌اند و این مسیر همچنان باید ادامه پیدا کند.

خضری با قدردانی از خیران دانشگاه فناوری‌های نوین آمل، به‌ویژه مهندس صالحی و خانواده مرحوم تفضلی، گفت: بخشی از پیشرفت این دانشگاه حاصل همراهی خیرانی است که سرمایه خود را در مسیر توسعه علم و تربیت نیروی انسانی قرار داده‌اند.

مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم در پایان ابراز امیدواری کرد: دانشگاه فناوری‌های نوین آمل با استفاده از ظرفیت‌های علمی، صنعتی و انسانی موجود بتواند در آینده از سطح منطقه فراتر رفته و به دانشگاهی اثرگذار در سطح ملی و در ادامه در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.