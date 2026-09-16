مدیرکل شیلات خوزستان گفت: در راستای تداوم اقدامات عملیاتی در راستای صید مسئولانه و مقابله با صید ترال در استان ۲۲ دستگاه ترال و ۳۰ فروند قایق و لنج صیادی در آب‌های خوزستان کشف و توقیف شد.

کشف و توقیف ۲۲ دستگاه ترال و ۳۰ فروند قایق و لنج صیادی در آب‌های خوزستان

کشف و توقیف ۲۲ دستگاه ترال و ۳۰ فروند قایق و لنج صیادی در آب‌های خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی و ضرورت تداوم نظارت بر فعالیت‌های صیادی اظهار کرد: صید مسئولانه و رعایت قوانین و مقررات صیادی نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزی، پایداری فعالیت جامعه صیادی و صیانت از منابع دریایی دارد و یگان حفاظت منابع آبزی استان با جدیت با تخلفات صیادی به‌ویژه صید غیرمجاز و روش‌های مخرب از جمله صید ترال برخورد می‌کند.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و عملیاتی، یگان حفاظت منابع آبزی استان در ۵ پایگاه بندر امام خمینی (ره)، هندیجان، آبادان (چوئبده) والفجر و ماهشهر اقدامات گسترده‌ای را در حوزه پایش و کنترل فعالیت‌های صیادی انجام داده

است.

موسوی به بخشی از عملکرد عملیاتی این یگان اشاره و اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت منابع آبزی در جریان گشت‌ها و بازرسی‌های انجام‌شده ۹۵۳ فروند قایق در ساحل و ۲۹ فروند قایق در دریا و همچنین هزار و ۲۵۹ فروند لنج در ساحل و ۲۰ فروند لنج در دریا را مورد بازرسی قرار دادند.

مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: طی این عملیات‌ها ۲۵۲ دستگاه خودرو و ۵۱ دستگاه موتورسیکلت مورد بازرسی قرار گرفت و در مجموع ۶ هزار و ۲۱۹ نفرساعت گشت ساحلی و ۴۲ نفرساعت گشت دریایی انجام شد.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات صیادی و کشفیات صورت‌گرفته گفت: در این عملیات‌ها ۶۱۵ کیلوگرم میگو و ۲۲ دستگاه ترال کشف و همچنین ۳۰ فروند قایق و لنج توقیف شد؛ در این اقدامات ۱۱۹ متهم نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

موسوی با بیان اینکه طی یکماه گذشته ۱۱ مرحله بازرسی از صیدگاه‌ها صورت گرفته یادآور شد: مقابله با صید غیرمجاز و روش‌های مخرب صید به‌ویژه صید ترال از اولویت‌های مهم یگان حفاظت منابع آبزی است؛ چراکه تداوم چنین تخلفاتی می‌تواند به ذخایر آبزی زیستگاه‌های دریایی و معیشت صیادان قانونمند آسیب وارد کند.