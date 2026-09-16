به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در بازدید میدانی از ستاد مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان در قائم‌شهر، با تأکید بر لزوم رفع سریع چالش‌های زیرساختی، دستور لازم را برای تجمیع واحد‌های اداری پراکنده و تسهیل در خدمت‌رسانی صادر کرد.



دکتر یونسی، در این بازدید با بیان اینکه بخشی از مشکلات این مدیریت با مدیریت محلی و استانی قابل حل است، گفت: نیمی از چالش‌های مطرح شده در حوزه زیرساخت، فضا و موانع اداری، در سطح استان و با هماهنگی‌های فوری دستگاه‌های اجرایی قابل رفع است و نباید برای این مسائل ساده، خدمات‌رسانی دچار وقفه شود.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه نباید وقتِ مدیریت صرفِ بروکراسیِ ساختمان شود بر اولویت‌بندی این موارد برای حل سریع تأکید کرد.



مدیر درمان تأمین اجتماعی مازندران نیز چالش اصلی این مجموعه را پراکندگی فضا‌های اداری دانست و گفت: در حال حاضر واحد‌های ستادی ما در ساختمان‌های متعدد و استیجاری مستقر هستند که این مسئله نه‌تنها هزینه‌های جاری را افزایش داده، بلکه سرعت تصمیم‌گیری و مدیریت کلان درمانی استان را با چالش مواجه کرده است.



دکتر درویش افزود تمرکز در یک ساختمان واحد، مطالبه اصلی ما برای افزایش بهره‌وری است که گام‌های اجرایی آن آغاز شده است.



قربانی فرماندار قائم‌شهر نیز با تاکید بر لزوم تمرکز فضا‌های اداری، گفت: اولویت فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، شناسایی و اختصاص فضای مناسب متمرکز خواهد بود و فرمانداری آماده است تا در کوتاه‌ترین زمان، ساختمانِ مدنظر برای تجمیعِ مدیریت درمان استان آماده‌سازی و تحویل شود