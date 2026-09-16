به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی بر ضرورت عبور دستگاه‌های اجرایی از پیش‌بینی قطعی و حرکت به سمت مدیریت سناریومحور ریسک‌های اقلیمی تأکید کرد.

کارگاه آموزشی تخصصی «مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو و سایر دورپیوند‌ها در پاییز و زمستان سال‌جاری» با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات و نوسانات حدی اقلیمی، به میزبانی اداره‌کل هواشناسی استان آذربایجان‌غربی برگزار شد.

این کارگاه در راستای اجرای ابلاغیه مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و با حضور اعضای شورای هماهنگی و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی استان برگزار شد و در آن آخرین تحلیل‌ها و یافته‌های علمی مرتبط با چشم‌انداز اقلیمی ماه‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

محمد قربان‌پور مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان‌غربی، در این نشست با اشاره به افزایش نابهنجاری‌های اقلیمی در نقاط مختلف جهان، بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با رخداد‌های حدی تأکید کرد.

وی با تشریح برخی شاخص‌های جوی و اقیانوسی و بر اساس تحلیل داده‌های بین‌المللی، اظهار داشت: بررسی شرایط اقیانوس آرام و شاخص‌های مرتبط با پدیده ال‌نینو، در کنار سایر پیوند‌های دوربرد جوی، می‌تواند بر الگو‌های دما و بارش ماه‌های آینده اثرگذار باشد و از این رو، پایش مستمر این شاخص‌ها برای مدیریت ریسک ضروری است.

قربان‌پور با اشاره به نقش پدیده‌هایی همچون ال‌نینو، دوقطبی اقیانوس هند (IOD)، نوسان شبه‌دوسالانه (QBO)، نوسان مادن–جولیان (MJO)، نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان قطبی (AO) افزود: اثرگذاری هم‌زمان این شاخص‌ها می‌تواند موجب افزایش پیچیدگی و نوسان‌پذیری الگو‌های جوی شود و بنابراین تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی باید بر مبنای مجموعه‌ای از سناریو‌های محتمل صورت گیرد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به خروجی تلفیقی مدل‌های پیش‌بینی جهانی، خاطرنشان کرد: هرچند برخی سناریو‌ها احتمال بارش‌های فراتر از نرمال را در بخش‌هایی از کشور نشان می‌دهند، اما این موضوع نباید به برداشت ساده و تک‌بعدی از چشم‌انداز اقلیمی منجر شود؛ چرا که در کنار فرصت افزایش منابع آبی، احتمال رخداد‌های حدی همچون بارش‌های سنگین، سیلاب‌های ناگهانی، دوره‌های گرما یا سرمای غیرمنتظره نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راه، آمادگی برای مواجهه با بارش‌های سنگین، سیلاب، یخبندان، کولاک و سایر مخاطرات جوی اهمیت ویژه‌ای دارد و در حوزه انرژی و منابع آب نیز برنامه‌ریزی باید بر اساس دامنه رخداد‌های محتمل و سناریو‌های پرریسک انجام شود، نه صرفاً میانگین‌های اقلیمی.

قربان‌پور در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت هواشناسی در تصمیم‌سازی‌های اجرایی گفت: ویژگی مهم ماه‌های پیش‌رو، افزایش نوسان‌پذیری و احتمال وقوع رخداد‌های حدی است؛ بنابراین دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی باید از رویکرد سنتی مبتنی بر پیش‌بینی قطعی عبور کرده و به سمت مدیریت پویا، سناریومحور و مبتنی بر ریسک اقلیمی حرکت کنند.

این مسئول تصریح کرد: هدف از این رویکرد، افزایش آمادگی پیش از وقوع مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و به حداقل رساندن خسارات ناشی از رخداد‌های جوی و اقلیمی است.