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بر اساس آمار ارائهشده در همایش «افق تحول در صداوسیما»، میزان مخاطبان برنامههای تلویزیونی که در سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷ درصد رسیده بود، در بهار ۱۴۰۵ به ۷۰.۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در همایش «افق تحول در صداوسیما»، جدیدترین آمار مربوط به میزان مخاطبان تلویزیون ارائه شد که بر اساس آن، روند کاهشی مخاطبان برنامههای تلویزیونی پس از رسیدن به ۵۹.۷ درصد در سال ۱۴۰۲، در بهار سال ۱۴۰۵ متوقف شده و میزان بینندگان به ۷۰.۵ درصد رسیده است.
بر اساس این آمار، بررسی روند ۱۰ ساله میزان مخاطبان تلویزیون نشان میدهد که این شاخص از ۸۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ روندی کاهشی را طی کرده و در سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷ درصد رسیده است، در ادامه، میزان مخاطبان در بهار ۱۴۰۵ با افزایش همراه شده و به ۷۰.۵ درصد رسیده است.
این آمار در همایش «افق تحول در صداوسیما» و در چارچوب ارائه گزارشهای مرتبط با وضعیت مخاطبان رسانه ملی مطرح شده است.