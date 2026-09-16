به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این تیم در مجموع با کسب سه مقام قهرمانی، دو مقام نایب‌قهرمانی و دو مقام سومی، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و توانست عنوان بهترین تیم فنی فدراسیون و برترین تلاشگران المپیاد ایران را نیز از سوی فدراسیون جهانی به دست آورد.

در بخش دیگری از این موفقیت‌ها، وحید عزتی سرپرست تیم آراد کردستان، با ارائه ایده و اختراع «اکو آگرین» موفق به کسب نخستین عنوان Business Ethics Excellence Award از فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی در ایران شد؛ عنوانی که در حوزه اختراعات، نوآوری و کسب‌وکار به این مجموعه اعطا شده است.

در ادامه این موفقیت‌ها، تیم آراد کردستان توانست جواز حضور در المپیاد بین‌المللی هوش مصنوعی و رباتیک FIRA ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را نیز کسب کند تا استعداد‌های جوان قروه و استان کردستان در عرصه‌ای بین‌المللی به رقابت بپردازند.