درخشش دانش آموزان قروه ای در المپیاد هوش مصنوعی و رباتیک کشور
تیم رباتیک ریگای زانایی قروه با کسب ۱۰ مقام در المپیاد ملی هوش مصنوعی و رباتیک ایران جواز حضور در المپیاد بینالمللی FIRA را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این تیم در مجموع با کسب سه مقام قهرمانی، دو مقام نایبقهرمانی و دو مقام سومی، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و توانست عنوان بهترین تیم فنی فدراسیون و برترین تلاشگران المپیاد ایران را نیز از سوی فدراسیون جهانی به دست آورد.
در بخش دیگری از این موفقیتها، وحید عزتی سرپرست تیم آراد کردستان، با ارائه ایده و اختراع «اکو آگرین» موفق به کسب نخستین عنوان Business Ethics Excellence Award از فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی در ایران شد؛ عنوانی که در حوزه اختراعات، نوآوری و کسبوکار به این مجموعه اعطا شده است.
در ادامه این موفقیتها، تیم آراد کردستان توانست جواز حضور در المپیاد بینالمللی هوش مصنوعی و رباتیک FIRA ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را نیز کسب کند تا استعدادهای جوان قروه و استان کردستان در عرصهای بینالمللی به رقابت بپردازند.