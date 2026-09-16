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داروساز و کارشناس صنعت دارو گفت: روایت مرگ بیماران بر اثر مصرف دارو در برخی فیلمها و سریالها، در حالی به تصویر کشیده میشود که، ایمنی دارو حاصل نظارت چندلایه از تولید و تضمین کیفیت تا پایش بازار و نظارت سازمان غذا و داروست و نادیده گرفتن این زنجیره نظارتی و نسبت دادن حوادث دارویی به یک فرد یا شرکت، میتواند تصویری غیرواقعی از نظام دارویی و نظارت بر آن ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا اذانی داروساز و کارشناس صنعت دارو در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: فیلمها و سریالهایی مانند «کوری» و «نیمرخ» با پرداختن به مرگ یا آسیب بیماران بر اثر دارو، موضوعی حساس و مرتبط با سلامت عمومی را روایت میکنند؛ مسئله اصلی نه انتخاب این موضوع، بلکه نحوه روایت آن و میزان انطباق با واقعیتهای علمی و نظارتی است.
این کارشناس صنعت دارو ادامه داد: در شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو، تضمین کیفیت و مسئول فنی از ارکان اصلی کنترل کیفیت هستند و فرآیند تولید و عرضه نیز باید بر اساس الزامات قانونی و اصول تولید خوب دارویی (GMP) انجام شود.
وی گفت: مسئول فنی بهعنوان حلقه ارتباطی شرکت با نظام نظارتی، بر رعایت الزامات فنی و قانونی و مستندات کیفی محصول نظارت دارد و عرضه دارو بدون طی فرآیندهای تعیینشده امکانپذیر نیست.
داروساز و کارشناس صنعت دارو افزود: نظارت بر دارو پس از ورود به بازار نیز ادامه دارد و سازمان غذا و دارو از طریق بازرسی، نمونهبرداری، کنترل کیفیت داروهای موجود در بازار (PMQC)، بررسی شکایات و پایش عوارض ناخواسته، ایمنی داروها را رصد میکند و در صورت مشاهده مشکل، اقدامات اصلاحی و در موارد لازم جمعآوری محصول از بازار انجام میشود.
این کارشناس صنعت دارو با اشاره به نقش مواد اولیه در کیفیت دارو اظهار کرد: گاهی منشأ یک مشکل کیفی میتواند به ماده اولیه دارویی بازگردد؛ برای مثال وجود ناخالصیهای ناشی از فرآیند تولید یا حلالهای مورد استفاده، در صورت عبور از حدود مجاز، میتواند بر ایمنی محصول نهایی اثر بگذارد.
وی به ماجرای کشف ناخالصیهای نیتروزآمین در برخی مواد اولیه دارویی از جمله ماده اولیه والسارتان در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان داد که پایش کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی و واکنش سریع نظام نظارتی در مواجهه با خطرات احتمالی، بخش مهمی از زنجیره تأمین ایمن داروست.
علیرضا اذانی، داروساز و کارشناس صنعت دارو تأکید کرد: روایتهای سینمایی میتوانند برای جذابیت داستانی از عناصر دراماتیک استفاده کنند، اما در موضوعات مرتبط با سلامت بهتر است ساختار واقعی تولید، کنترل کیفیت و نظارت بر دارو نیز مورد توجه قرار گیرد تا یک حادثه دارویی به شکل سادهشده به یک فرد یا مجموعه نسبت داده نشود و برداشت نادرستی از سازوکار ایمنی دارو در جامعه شکل نگیرد.