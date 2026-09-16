به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور شکرالهی توسعه ظرفیت پالایشی را از الزامات تقویت امنیت انرژی کشور دانست و افزود: افزایش ظرفیت پالایشی، آسیب‌پذیری کشور در برابر واردات سوخت را کاهش می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی و فشار‌های خارجی روبه‌روست.

وی افزود: افزایش تولید داخلی بنزین و گازوئیل می‌تواند از خروج منابع ارزی جلوگیری و قدرت تاب‌آوری اقتصاد کشور را افزایش دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر دو پالایشگاه جدید با مجموع ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز به شبکه پالایشی کشور اضافه شوند و مطابق برنامه به ظرفیت عملیاتی برسند، افزایش تولید بنزین و گازوئیل آنها می‌تواند بخشی از شکاف میان تولید و مصرف را پوشش دهد.

شکرالهی افزود: این موضوع برای کشور یک مزیت راهبردی است و نباید صرفاً به‌عنوان یک پروژه صنعتی دیده شود، بلکه باید آن را بخشی از سیاست تأمین امنیت انرژی کشور دانست.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها نبود توازن میان رشد مصرف و توسعه ظرفیت تولید است، گفت: نمی‌توان انتظار داشت با افتتاح چند طرح پالایشی، مسئله‌ای که در سال‌ها شکل گرفته است، یک‌شبه حل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر روند رشد مصرف ادامه داشته باشد، ظرفیت‌های جدید نیز به‌تدریج از طریق افزایش تقاضا جذب خواهند شد.

شکرالهی گفت: دولت باید در کنار توسعه پالایشگاه‌ها، برنامه‌ای جدی و زمان‌بندی‌شده برای مدیریت مصرف ارائه کند و اصلاح خودرو‌های پرمصرف، اسقاط خودرو‌های فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش سهم CNG و اجرای واقعی سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را در اولویت قرار دهد.

وی در پایان افزود: مجلس از افزایش ظرفیت پالایشی و خودکفایی در تولید سوخت حمایت می‌کند، اما انتظار این است که مسئله ناترازی فقط از سمت عرضه دنبال نشود و هم‌زمان برای کاهش مصرف نیز سرمایه‌گذاری شود.