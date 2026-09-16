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بااضافه شدن ۳۲ دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی اصفهان، هدفگذاری برای رسیدن این ناوگان به ۱۲۰۰ دستگاه تا پایان سال آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان در آیین اضافهشدن ۳۲ دستگاه اتوبوس دو کابین به ناوگان حملونقل عمومی اصفهان گفت: تعداد اتوبوسهای شهر از حدود ۵۰۰ دستگاه در ابتدای این دوره مدیریت شهری به حدود هزار دستگاه رسیده و برای رسیدن به ۱۲۰۰ دستگاه تا پایان سال هدفگذاری شده است.
علی قاسمزاده افزود: یکی از منابع آلایندگی در شهر اصفهان، منابع متحرک و خودروهایی هستند که در سطح شهر تردد میکنند و هر اتوبوسی که به ناوگان اضافه میشود، برای خروج تعدادی از خودروهای شخصی از مدار ترافیک شهر کمک کننده است.
وی با اشاره به اضافهشدن اتوبوسهای دو کابین به خط یک اتوبوسهای تندرو ادامه داد: با این اقدام، سرفاصله حرکت اتوبوسها در این خط به حدود دو دقیقه کاهش پیدا خواهد کرد.
قاسمزاده درخصوص آخرین وضعیت خط ۲ متروی اصفهان نیز گفت: مرحله نخست این خط آماده بهره برداری است و در صورت تأمین واگن، امکان بهرهبرداری از آن فراهم خواهد شد.
قاسمزاده درخصوص اتوبوسهای برقی خریداریشده و تعهدات باقیمانده افزود: نخستین خرید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد و در آن ۱۸۵ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده بود که بخشی از آن همچنان تحویل نشده است.
وی ادامه داد:این موضوع ازسوی شهرداری و استانداری اصفهان پیگیری شده و امیدواریم حق مردم اصفهان در این خصوص به شهر بازگردد.