فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری بر هم زنندگان نظم و امنیت شهروندان توسط ماموران کلانتری رزمندگان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی اظهارداشت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر برخی اقدامات اندک افرادی که باعث ایجاد نگرانی شهروندان شده بود بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۷ رزمندگان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی و با بررسی‌های انجام شده، سه نفر را شناسایی و آنها را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند و از این افراد تعدادی انواع سلاح سرد نیز کشف شد.



فرمانده انتظامی شهرستان یزد خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.