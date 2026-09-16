مذاکرات حزب جماعت اسلامی پاکستان با دولت برای رسیدگی به مطالبات معترضان و کاهش قیمت بنزین در جریان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد ، در حالیکه حزب جماعت اسلامی پاکستان از هفته‌های گذشته اعتراضات خود علیه مالیات بر فرآورده‌های نفتی و افزایش هزینه سوخت را در نقاط مختلف این کشور ادامه داده است، مذاکرات این حزب با دولت برای رسیدگی به مطالبات معترضان نیز در جریان است.

بنابر اعلام «اکسپرس نیوز»، این مذاکرات که به گفته حافظ نعیم الرحمان رئیس این حزب ممکن است در صورت بی نتیجه ماندن، به آخرین دور گفت‌و‌گو‌ها تبدیل شود.

حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار لغو مالیات توسعه فرآورده‌های نفتی و کاهش بار مالیاتی بر بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی است، این حزب همچنین کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت بر مردم را مطالبه می‌کند و معتقد است بسته حمایتی اخیر دولت پاسخگوی مطالبات آن نیست.

«حافظ نعیم الرحمان رئیس جماعت اسلامی پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود که در صورت برآورده نشدن مطالبات این حزب، کاروان‌های جماعت اسلامی ۲۰ سپتامبر به سمت اسلام آباد حرکت خواهند کرد، بر اساس برنامه اعلام شده، این راهپیمایی قرار است مرحله تازه اعتراضات این حزب علیه مالیات سوخت باشد.

با این حال دولت پاکستان برای جلوگیری از تشدید اعتراضات وارد مذاکره با جماعت اسلامی شده و گفت‌و‌گو‌ها درباره قیمت سوخت و مطالبات این حزب ادامه دارد، در همین شرایط، حافظ نعیم الرحمان اعلام کرده است دولت تنها دو روز برای تصمیم گیری فرصت دارد و اگر اقدامی انجام نشود، دور کنونی مذاکرات ممکن است آخرین مرحله گفت‌و‌گو‌ها باشد و برنامه راهپیمایی به سمت اسلام آباد اعلام شود.

وی همچنین تاکید کرد: مردم پاکستان خواستار «حقوق خود» هستند و بسته‌های حمایتی را جایگزین کاهش واقعی مالیات و قیمت سوخت نمی‌دانند، جماعت اسلامی همچنین اعلام کرده است تا زمان رسیدگی به مطالبات اصلی خود، اعتراضات و تجمعات این حزب در نقاط مختلف کشور ادامه خواهد داشت.

همزمان با نزدیک شدن به موعد اعلام شده برای راهپیمایی اسلام آباد، تدابیر امنیتی در پایتخت نیز افزایش یافته است، بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیش از ۲۳ هزار نیروی امنیتی اضافی برای تامین امنیت اسلام آباد و مدیریت احتمالی تجمعات به پایتخت فراخوانده شده‌اند.

به این ترتیب، مذاکرات میان دولت و جماعت اسلامی در شرایطی ادامه دارد که همزمان موعد ۲۰ سپتامبر برای راهپیمایی این حزب در اسلام آباد نزدیک می‌شود و اظهارات اخیر حافظ نعیم الرحمان درباره مهلت دو روزه، فشار سیاسی و اجتماعی بر دولت برای رسیدگی به مطالبات مربوط به قیمت سوخت را افزایش داده است.