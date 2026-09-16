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کارخانه تولید ماشین آلات کشاورزی در همدان با تولید بیش از ۱۲۰ نوع محصول و صادرات به ۷ کشور جهان سالانه یک میلیون دلار برای کشور ارز آوری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارخانه تولید ماشین آلات به روز کشاورزی با بیش از ۱۲۰ نوع تنوع محصول در همدان، یکی از بزرگترین کارخانههای کشور که با فعالیتش سالانه ۱ میلیون دلار ارز عاید کشور میشود. محصولات این کارخانه در مزارع کشاورزان سراسر کشور کاربرد دارد و کشاورزان تبریزی یکی از مهمترین مشتریان آن هستند.
کارخانه تولید ماشین آلات کشاورزی در همدان نقش قابل توجهی در مکانیزه کردن کشاورزی در کشور دارد. خاوری مدیر کارخانه میگوید: بیش ار ۳۰ نوع از محصولات تولیدی این کارخانه ثبت اختراع شده که یکی از آنها دستگاه کارنده گندم است که با بهره گیری از آن در زمینهای دیم، ۲۰ درصد میزان برداشت این محصول افزایش مییابد.
وی افزود: ۱۵۰ نیروی کار در این کارخانه مشغول کارند و سالانه هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات کشاورزی از کاشت، داشت و برداشت محصولات را تولید میکنند.
گرجستان، روسیه، تاجیکستان، افغانستان، عراق، عمان و کشورهای آفریقای جنوبی مقصد صادرات محصولات این کارخانه هستند.