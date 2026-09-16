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طرح عظیم شبکه آبیاری و زهکشی ۵ هزار هکتار از اراضی پایاب سد کرمآباد با تخصیص اعتبار نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان درشهرستانهای شوط و پلدشت در شمال آذربایجانغربی اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای سیاستهای کلان دولت در مدیریت هوشمندانه منابع آب و تضمین پایداری تولیدات کشاورزی، طرح عظیم شبکه آبیاری و زهکشی ۵ هزار هکتار از اراضی پایاب سد کرمآباد در شمال آذربایجانغربی، به مراحل نهایی بهرهبرداری نزدیک شده است.
این طرح راهبردی که با هدف مقابله با تنشهای آبی و ارتقای امنیت غذایی در شهرستانهای شوط و پلدشت طراحی شده، در بازدید میدانی بازرس قضایی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، مورد ارزیابی عملکرد و سرعتبخشی به مراحل نهایی قرار گرفت.
این طرح زیربنایی با تخصیص اعتبار نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، پوشش گستردهای را در شمال این استان فراهم میکند؛ بهطوری که ۳۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان شوط و ۱۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پلدشت از این شبکه مدرن آبیاری بهرهمند خواهند شد.
در جریان این پایش میدانی، بر ضرورت شناسایی و رفع فوری تمامی نواقص فنی و تکمیل فرآیند تستهای عملیاتی تأکید شد. هدف از این بازدید، اطمینان از عملکرد دقیق شبکه و آباندازی بهینه است تا با تکمیل این زیرساخت، الگوی کشت در منطقه به سمت محصولات کمآببر و با ارزش افزوده بالا سوق داده شود.
تکمیل این شبکه نقش حیاتی در مدیریت بحران کمآبی و تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی منطقه خواهد داشت که میتواند با کاهش اتلاف آب و افزایش پایداری تولید، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی استان و کشور ایفا کند.