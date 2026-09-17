به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد دو دستگاه تریلی تانکردار حامل گاز مایع را در محور کمربندی یزد متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد تریلی‌ها حامل ۴۷ هزار و ۸۵۵ کیلوگرم گاز مایع هستند که بدون مجوز و به صورت قاچاق به مقصد شرق کشور حمل می‌شد.



فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مقامات قانونی معرفی شدند.