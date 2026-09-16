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مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت:با اشاره به رشد کمکهای مردمی در پویش جشن عاطفهها گفت: تمام ۳۰ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد در استان تهران، بستههای لوازمالتحریر را دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حمید طاهری جبلی، در حاشیه برگزاری جشن عاطفهها با اعلام خبر تأمین صددرصدی نیاز تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت این نهاد در استان تهران گفت: با وجود شرایط اقتصادی موجود و نگرانیهای اولیه از احتمال کاهش مشارکتها، خوشبختانه استقبال خیرین و نیکوکاران فراتر از پیشبینیهای ما بود.
وی با تأکید بر همبستگی ملی در این پویش افزود: علاوه بر پوشش کامل ۳۰ هزار دانشآموز تهرانی، این استان به عنوان معین، مسئولیت تهیه و ارسال لوازمالتحریر برای دانشآموزان ۸ استان دیگر را نیز بر عهده گرفت.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در خصوص رویکرد جدید این نهاد در پویشهای امسال گفت: پس از شهادت رهبر شهید، تمام تلاشمان را کردیم پویشهای کمیته امداد تهران رنگ و بوی رهبر شهیدمان را بگیرد، لذا پویش ها را با شعار عهد خدمت به نیابت از رهبر شهید اجرا میشود. در همین راستا، جشن عاطفههای امسال نیز به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید، با حضور نمادین ۱۶۸ دانشآموز ابتدایی تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از خیرین، از آمادگی این نهاد برای آغاز پویشهای معیشتی در آینده نزدیک خبر داد و از نیکوکاران برای همراهی در مراحل بعدی یاریرسانی به نیازمندان دعوت کرد.