به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی «تیتر»، با ثبت رکورد تاریخی در مشارکت و تولید محتوا که با وجود فشار‌های سنگین جنگ ترکیبی و شرایط خاص کشور، شاهد ثبت رکوردی تازه در مشارکت و تولید محتوا بودیم.

در این دوره از جشنواره، با وجود تمام تلاش‌های دشمن برای ایجاد یأس در فضای دانشگاهی و فرسودن طاقت جامعه از طریق جنگ‌های اقتصادی و رسانه‌ای، جامعه نشریات دانشجویی با همتی مضاعف، رشد چشمگیری را در تعداد و کیفیت آثار به ثبت رساند. این افزایش مشارکت که در شرایطی به وقوع پیوست که نظام سلطه با تمام توان رسانه‌ای خود برای تغییر محاسبات ذهنی نسل جوان تلاش می‌کرد، نشان‌دهنده پویایی و هوشمندی نشریات دانشجویی است.

این دوره از جشنواره «تیتر» که مشترکا با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت در اصفهان برگزار شد، ثابت کرد که رسانه دانشجویی، علیرغم تمامی محدودیت‌ها، همچنان به عنوان نبض تپنده دانشگاه، ظرفیتی بی‌بدیل برای گفت‌وگوی مسئولانه و تقویت انسجام اجتماعی در مواجهه با چالش‌های ملی است.