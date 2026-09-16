مقاله علمی دکتر سعید فرساد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند، در حوزه ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، به‌عنوان یکی از مقالات پربازدید سال ۲۰۲۴ مجله معتبر بین‌المللی Energy Storage انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مقاله علمی با عنوان «ذخیره‌سازی انرژی حرارتی مبتنی بر جذب با استفاده از زئولیت‌ها برای انتقال حرارت موبایل» (Adsorption-Based Thermal Energy Storage Using Zeolites for Mobile Heat Transfer) اثر دکتر سعید فرساد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند، به‌عنوان یکی از مقالات پربازدید (Top Viewed Articles) ژورنال Energy Storage در سال ۲۰۲۴ معرفی شد.

دکتر فرساد هم‌اکنون به‌عنوان پژوهشگر همکار در مرکز تحقیقات رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی (CERNN) دانشگاه فناوری فدرال پارانا (UTFPR) برزیل فعالیت دارد و این پژوهش را با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه York کانادا و با حمایت شورای تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی کانادا (NSERC) انجام داده است.

بر اساس اعلام انتشارات Wiley، گواهی «مقاله پربازدید» به مقالاتی اعطا می‌شود که در بازه زمانی اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شده و در ۱۲ ماه نخست پس از انتشار، بیشترین میزان بازدید را در میان مقالات این نشریه به خود اختصاص داده باشند.

این مقاله که به‌صورت دسترسی آزاد (Open Access) منتشر شده، به بررسی امکان‌پذیری ذخیره‌سازی و انتقال انرژی حرارتی زائد صنعتی با استفاده از زئولیت ۱۳ X می‌پردازد؛ نتایج آزمایشگاهی این پژوهش نشان می‌دهد زئولیت‌های شارژ شده در دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس قادرند چگالی ذخیره‌سازی انرژی بیش از ۱۱۰ کیلووات‌ساعت حرارتی بر مترمکعب را فراهم کنند که از نظر عملکرد، در سطح بهترین نتایج گزارش‌شده در مطالعات علمی قرار دارد.

این فناوری می‌تواند نقش مؤثری در بازیابی حرارت زائد صنعتی، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و توسعه سامانه‌های پایدار ذخیره‌سازی انرژی ایفا کند.

در همین راستا، انتشارات Wiley با اهدای گواهی رسمی «Top Viewed Article» از دکتر سعید فرساد به‌دلیل موفقیت این مقاله علمی قدردنی کرد.