معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از مصادیق تحقق عدالت در سلامت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع فاز ۳، با بیان اینکه اجرای این برنامه از راهبرد‌های اصلی وزارت بهداشت است، اظهار کرد: در مسیر اجرای پزشکی خانواده بازگشتی وجود ندارد و این برنامه با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

وی با تشبیه اجرای این برنامه به حرکت در یک مسیر مشخص، افزود: همان‌طور که حرکت با سرعت بسیار پایین یا شتاب بیش از حد می‌تواند مشکل‌ساز باشد، در اجرای پزشکی خانواده نیز باید با سرعتی مطمئن و در مسیری درست حرکت کنیم.

ضرورت همراهی دستگاه‌ها در اجرای برنامه

معاون بهداشت وزارت بهداشت بر اهمیت همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: همراهی سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت می‌تواند اجرای برنامه را تسهیل و حرکت در این مسیر را روان‌تر کند.

رئیسی تأکید کرد: نباید اجرای برنامه را به تغییر مدیران یا شرایط مختلف گره زد؛ همه بخش‌ها باید برای پیشبرد این برنامه وارد میدان شوند و مسئولیت خود را انجام دهند.

پزشکی خانواده، گامی در مسیر عدالت در سلامت

وی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از مصادیق تحقق عدالت در سلامت دانست و افزود: دسترسی یک روستانشین به نوبت، مراقبت و خدمات مورد نیاز با هزینه مناسب، نمونه‌ای روشن از حرکت به سمت عدالت در ارائه خدمات سلامت است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به منابع مالی حوزه سلامت، گفت: مسئله اصلی صرفاً کمبود منابع نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ایجاد انضباط مالی و انضباط در اجرای برنامه‌ها و فرآیند‌های کاری است.