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۱۴ طرح کلان صنعت برق در شهرستانهای داراب و زریندشت با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سفر استانی وزیر نیرو به استان فارس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس گفت: همزمان با سفر عباس علی آبادی وزیر نیرو به استان فارس، ۱۴ طرح صنعت برق شامل ۱۱ نیروگاه خورشیدی و سه طرح تقویت شبکه با هدف افزایش ظرفیت، پایداری شبکه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در داراب و زرین دشت به بهره برداری رسید.
نواب قائدی افزود: در بخش تقویت شبکه، سه طرح با سرمایهگذاری هزار و ۷۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید از جمله ساخت پست موقت ۶۶/۲۰ کیلوولت زریندشت با ظرفیت ۴۰ مگاولتآمپر، اجرای خط ۶۶ کیلوولت ۲ مداره داراب - زریندشت به طول ۲۰.۳ کیلومتر و افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت داراب از ۳۲۰ به ۳۶۰ مگاولتآمپر، که این اقدامات برای رفع اضافهبار و پایداری ولتاژ منطقه است.
وی بیان کرد: سرمایهگذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع ۳۵ مگاوات برق خورشیدی به شبکه جنوب استان تزریق شدکه این طرحها شامل نیروگاه سه مگاواتی چشمهگلابی در داراب و ۱۰ نیروگاه ۳.۲ مگاواتی در زریندشت است که با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا شده است.