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حل مشکل پسماند قائمشهر با اعتبارات دولتی بیش از ۵۰ سال زمان میبرد، اما با تزریق اعتبارات ویژه در کمتر از یک سال به سرانجام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار قائمشهر با اشاره به احداث سایت پیشرفته پسماند این شهر گفت: اگر قرار بود این طرح با روشهای معمول و روندهای گذشته اجرا شود، تکمیل آن بیش از ۵۰ سال زمان میبرد، اما با ابتکار و پیگیری استاندار مازندران و اختصاص اعتبار مورد نیاز، این طرح مهم در کمتر از یک سال بهرهبرداری شد.
کاظم علیپور افزود: موضوع پسماند قائمشهر یکی از مشکلات دیرینه و انباشتهشده شهر بود که طی سالهای گذشته تبعات و مشکلات متعددی را برای مردم و مدیریت شهری ایجاد کرده بود و حل آن به یک مطالبه جدی تبدیل شده بود.
وی ادامه داد: ایجاد یک سایت پیشرفته و مدرن پسماند با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات بهروز، اقدامی مهم و ماندگار برای قائمشهر و شهرهای اطراف محسوب میشود و یکی از معضلات چندینساله شهر در حوزه پسماند با اجرای این طرح سامان یافته است.
شهردار قائمشهر با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار مازندران، گفت: نگاه ویژه استاندار به حل مشکلات زیرساختی استان، در کنار تأمین اعتبار و پیگیری مستمر، موجب شد طرحی که در شرایط عادی میتوانست بیش از پنج سال به طول بینجامد، در کمتر از یک سال محقق شود.
علیپور افزود: سایت پیشرفته پسماند علاوه بر رفع یکی از دغدغههای مهم مردم قائمشهر و شهرهای اطراف، گامی اساسی در مسیر مدیریت اصولی پسماند، ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و ایجاد زیرساختی مدرن و متناسب با نیازهای امروز شهر به شمار میرود.