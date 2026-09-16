به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه گذشته ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۵۴۳ تن کالا در استان با ۸ درصد رشد، حمل و نقل شده است.

محسن یازرلو افزود: این مقدار کالا در ۳۸۳ هزار و ۶۲۲ سرویس (سفر) درون و برون استانی انجام شده است.

به گفته وی، میزان جابه جایی کالا‌های برون استانی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن بوده و بقیه در درون استان جابه جا شده‌اند.

یازرلو افزود: مرغ و خروس زنده، کاه، سیمان، سیب زمینی، انواع بنزین، چغندرقند، انواع کاشی، گازوئیل و گندم ۱۰ کالای عمده حمل شده از استان در این مدت بوده است.

وی گفت: این مقدار کالا را ۱۵ هزار و ۱۶۳ راننده باری استان شامل کامیون و وانت بار جابه جا کردند.

معاون حمل و نقل گلستان، میزان کالا‌های حمل شده از بنادر جنوبی کشور از جمله بنادر امام خمینی(ره)، شهید بهشتی و شهید رجایی را نیز در این مدت ۱۹۴ هزار و ۲۲ تن با ۷ هزار و ۸۳۳ سفر اعلام کرد.

یازرلو با اشاره به شرایط حساس جامعه و با نگاهی راهبردی به وضعیت فعالان این حوزه افزود:در این شرایط حساس، ما بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی و همگرایی بی‌قید و شرط میان صنوف، انجمن‌های صنفی و تمامی رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل نیاز داریم و تنها از طریق اتحاد و یکپارچگی میان فعالان این حوزه است که می‌توانیم هزینه‌های تمام‌شده را کاهش وسرعت تردد را افزایش داده و امنیت تأمین کالا را تضمین کنیم.