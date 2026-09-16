رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در راستای استقرار فاز نخست سامانه جامع گردشگری سلامت در تمامی مراکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل، برنامه‌های آموزشی، ارزیابی و پایش مراکز درمانی با رویکردی کاربردی و اجرایی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمشید کرمانچی رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت توسعه هدفمند گردشگری سلامت در کشور، اظهار کرد: در راستای استقرار فاز نخست سامانه جامع گردشگری سلامت در تمامی مراکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل، برنامه‌های آموزشی، ارزیابی و پایش مراکز درمانی با رویکردی کاربردی و اجرایی در حال انجام است.

وی افزود: در همین راستا، در جریان سفر به استان یزد، ۱۲ مرکز درمانی و پاراکلینیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که متقاضی تمدید یا صدور مجوز واحد پذیرش بیماران بین‌الملل بودند، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند و زیرساخت‌ها، فرآیند‌ها و نحوه ارائه خدمات به بیماران بین‌الملل در این مراکز بررسی شد.

رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان ادامه داد: همزمان با این ارزیابی‌ها، سمینار کشوری «آشنایی با قوانین و مقررات و سامانه جامع گردشگری سلامت» با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مدیران و کارشناسان حوزه درمان و گردشگری سلامت، رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها، کارشناسان واحد‌های پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD)، مسئولان فناوری اطلاعات و کارشناسان آواب مراکز دارای مجوز و متقاضی اخذ مجوز برگزار شد. همچنین به‌صورت همزمان و وبیناری با مشارکت مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد و کاشان نیز برگزار شد که این امر زمینه انتقال تجربیات، تبادل نظر و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مراکز فعال در حوزه گردشگری سلامت را فراهم کرد.

دکتر کرمانچی با بیان اینکه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری سلامت است، گفت: این برنامه با تدریس ارزیابان کشوری IPD و با تمرکز بر آشنایی با قوانین و مقررات، فرآیند‌های اجرایی و نحوه کار با سامانه جامع گردشگری سلامت برگزار شد تا مراکز درمانی بتوانند با تسلط بیشتر بر فرآیندها، خدمات باکیفیت‌تر و منسجم‌تری به بیماران بین‌الملل ارائه کنند.

رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان همچنین از برگزاری نشست تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد و گفت: در این نشست، وضعیت گردشگری سلامت در استان یزد، ظرفیت‌های موجود، مسائل و چالش‌های مراکز درمانی و راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات به بیماران بین‌الملل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر کرمانچی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری سلامت افزود: توسعه این حوزه نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیند پذیرش و درمان بیماران بین‌الملل و استفاده مؤثر از ظرفیت سامانه جامع گردشگری سلامت است و ارزیابی مستمر مراکز نیز با هدف اطمینان از آمادگی آنها برای ارائه خدمات استاندارد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طی سفر به این استان، ۷ مرکز برای تمدید مجوز و ۴ مرکز برای اخذ مجوز IPD مورد ارزیابی قرار گرفتند و زیرساخت‌ها، فرآیند‌های پذیرش و ارائه خدمات به بیماران بین‌الملل و ظرفیت‌های موجود در بیمارستان‌های استان مورد بررسی قرار گرفتند.

رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری سلامت، علاوه بر ارتقای جایگاه کشور در ارائه خدمات درمانی به بیماران بین‌الملل، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اقتصادی نظام سلامت را فراهم می‌کند و استقرار سامانه جامع گردشگری سلامت، گامی مهم در جهت ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ارتقای فرآیند‌های این حوزه در کشور است.