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نشست تخصصی صدور جواز نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی آسیب دیده از جنگ در صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست تخصصی صدور جواز نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی آسیب دیده از جنگ در صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان غربی برگزار شد.
محور اصلی این نشست، چگونگی اجرای بسته حمایتی اعطای تسهیلات برای بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده صدور جوازهای بازسازی و نوسازی این واحدها ظرف هفته جاری آغاز و عملیاتی میشود.
طبق مصوبه هیات وزیران و ابلاغ بسته حمایتی از سوی وزارت صنعت؛ معدن و تجارت؛ واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ با اخذ جواز نوسازی و بازسازی از تسهیلات حمایتی برای احیای واحد استفاده میکنند.
بر اساس این بسته که جزئیات آن بعد از تکمیل اطلاعات اطلاع رسانی خواهد شد؛ برای بازسازی واحدهای آسیب دیده کشور ۱۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شده است و واحدها از تسهیلات ۷ ساله با دوره تنفس بهرهمند خواهند شد.