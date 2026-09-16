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بیستمین رویداد بینالمللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این دوره از مسابقات، حدود ۴۰۰ تیم در ۳۰ لیگ با یکدیگر به رقابت میپردازند.
لیگهای امدادگر ماز، امدادگر لاین، طراحی و ساخت، فوتبال دوبعدی دانشآموزی، رباتهای پرنده دانشآموزی، فوتبالیست دانشآموزی، شبیهساز امداد، شبیهساز فوتبال، رباتهای سرویسرسان در محل کار، خودروهای خودران و رباتهای پرنده دانشجویی از جمله بخشهای این دوره از مسابقات هستند.
این رویداد فرصتی برای نمایش توانمندی تیمهای دانشجویی و دانشآموزی در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوریهای هوشمند است.
بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران تا روز تا ۲۷ شهریور ادامه خواهد داشت.