بیستمین رویداد بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این دوره از مسابقات، حدود ۴۰۰ تیم در ۳۰ لیگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

لیگ‌های امدادگر ماز، امدادگر لاین، طراحی و ساخت، فوتبال دوبعدی دانش‌آموزی، ربات‌های پرنده دانش‌آموزی، فوتبالیست دانش‌آموزی، شبیه‌ساز امداد، شبیه‌ساز فوتبال، ربات‌های سرویس‌رسان در محل کار، خودروهای خودران و ربات‌های پرنده دانشجویی از جمله بخش‌های این دوره از مسابقات هستند.

این رویداد فرصتی برای نمایش توانمندی تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند است.

بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران تا روز تا ۲۷ شهریور ادامه خواهد داشت.