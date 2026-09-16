مقام‌های آمریکایی ۳۶ اثر باستانی متعلق به پاکستان را به این کشور بازگرداندند.

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسلام آباد، مقام‌های آمریکایی ۳۶ اثر باستانی متعلق به پاکستان که در جریان تحقیقات درباره شبکه‌های قاچاق آثار تاریخی در آمریکا کشف شده بود را به این کشور بازگرداندند.

منابع دیپلماتیک پاکستان در آمریکا با تایید این خبر اعلام کردند: این آثار در جریان چندین پرونده قضایی مرتبط با قاچاق آثار باستانی پاکستان، از جمله شبکه مرتبط با «سوبهاش کاپور»، کشف و ضبط شده است، در مراسمی با حضور مقام‌های آمریکایی و «عامر احمد اتوزئی» سرکنسول پاکستان در نیویورک، برای بازگرداندن به پاکستان تحویل مقام‌های این کشور شد.

بر اساس این گزارش یکی از آثار شاخص بازگردانده شده، یک قطعه سنگی خاکستری از جنس شیست با نقش بودا و همراهان اوست که به هنر دوره گَندهارا تعلق دارد.

همچنین یک ظرف سفالی مربوط به تمدن دره سند که قدمت آن بین ۳۳۰۰ تا ۱۳۰۰ پیش از میلاد برآورد شده و با نقش ماهی‌های دست نقاشی شده تزئین شده است، در میان آثار بازگردانده شده قرار دارد.

سرکنسول پاکستان با قدردانی از همکاری طرف آمریکایی گفت: پاکستان در سال‌های گذشته برای بازگرداندن آثار تاریخی قاچاق شده با مقام‌های نیویورک همکاری نزدیکی داشته و در چارچوب این همکاری صد‌ها اثر قاچاق شده شناسایی شده‌اند.