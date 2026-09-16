زیرساختهای ایمنی در بازارچههای تهران تأمین می شود
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران از تأمین زیرساختهای ایمنی در بازارچههای پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مهدی بابایی ، در رابطه با ایمنی بازارچههای تهران، گفت: انتظار ویژه ما این است که سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل بازبینی مفصلی در مورد وضع ایمنی بازارچهها و کنترل آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه بازارچه جنت از زیرساختهای ایمنی برخوردار بود، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه آموزشها به روزرسانی نشده بود، شرایطی ایجاد شد که این بازارچه را از دست بدهیم.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه به روزرسانی امکانات و برگزاری مانورهای اطفای حریق در بازارچهها ضرورت دارد، یادآور شد: امیدواریم با این اقدام دیگر شاهد حوادث تلخی همچون بازارچه جنت نباشیم.
بابایی با اعلام اینکه مدیریت شهری باید وضع بازارچهها را دوباره ارزیابی کند، گفت: زیرساختهای ایمنی فراهم است اما باید در هماهنگی با کسبه و متولیان بازارچهها، کارکنان در زمینه اطفای حریق آموزش ببینند.