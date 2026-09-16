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رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی به همایش طب هستهای در تبریز تأکید کرد: پزشکی هستهای با تکیه بر تشخیص دقیق و درمان هدفمند، در ارتقای سلامت و کاهش رنج بیماران نقش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضوی رئیس انجمن علمی پزشکی هستهای ایران، صبح امروز در مراسم افتتاحیه بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای، پیام محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را قرائت کرد.
اسلامی در این پیام با اشاره به برگزاری بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای اظهار کرد: این کنگره جلوهای از اراده ملی برای بهرهگیری هوشمندانه و صلحآمیز از دانش هستهای است و برگزاری آن فرصتی برای همافزایی علمی و تبادل تجربه میان متخصصان این حوزه فراهم میکند.
وی با تأکید بر مأموریت سازمان انرژی اتمی ایران در توسعه کاربردهای صلحآمیز فناوری هستهای افزود: دانش هستهای نباید صرفاً در حوزه انرژی و صنعت محدود بماند، بلکه باید بهعنوان سرمایهای ملی و تمدنی در خدمت رفاه، سلامت و کرامت انسانی قرار گیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، توسعه هدفمند و پایدار پزشکی هستهای و صنعت رادیوداروها را از اولویتهای راهبردی کشور دانست و گفت: این حوزه یکی از عرصههای روشن پیوند علم، فناوری و انسانمحوری است که میتواند در ارتقای سلامت، کاهش رنج بیماران و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پیشرفته پزشکی نقشآفرینی کند.
اسلامی با اشاره به چشمانداز آینده پزشکی هستهای خاطرنشان کرد: آینده این حوزه امیدبخش است و با همگرایی و همافزایی ظرفیتهای علمی و فناورانه، راهکارهای جامعتری برای تشخیص دقیق، درمان هدفمند و ارتقای کیفیت زندگی بیماران ارائه خواهد شد.
وی بر اهمیت برگزاری کنگرههای علمی در توسعه پزشکی هستهای تأکید کرد و افزود: این رویدادها فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات، همافزایی علمی و ترسیم افقهای جدید در این حوزه هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: این سازمان با همه ظرفیت در خدمت جامعه علمی پزشکی هستهای قرار دارد تا در مسیر توسعه این حوزه و شکلگیری ایرانی قدرتمند، سالم و پیشرفته ایفای نقش کند.
اسلامی با اشاره به جایگاه علمی و پزشکی تبریز، این شهر را یکی از قطبهای علمی و پزشکی کشور و دروازه سلامت شمالغرب ایران دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری این کنگره به تقویت همکاری میان نخبگان و مراکز علمی و تثبیت جایگاه علمی ایران در حوزه پزشکی هستهای کمک کند.
استاندار آذربایجان شرقی هم در این همایش گفت: پزشکی هستهای عرصه پیوند دانش پزشکی با فناوری، فیزیک، مهندسی و هوش مصنوعی است و توسعه آن به ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم کمک میکند.
بهرام سرمست با اشاره به ظرفیتهای علمی و درمانی تبریز برای میزبانی رویدادهای بینالمللی اظهار کرد: تبریز به دلیل برخورداری از زیرساختهای درمانی و بیمارستانی، مراکز علمی و دانشگاهی و پیشینه علمی دیرینه، انتخاب شایستهای برای میزبانی چنین کنگرهای است.
استاندار با اشاره به پیشینه علمی تبریز افزود: دانشگاه ربع رشیدی با قدمتی حدود ۷۵۰ سال، نمونهای از سابقه درخشان علمی این شهر است و امروز نیز مراکز دانشگاهی و علمی استان، از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، در عرصههای مختلف علمی دارای جایگاه قابل توجهی هستند.
سرمست ادامه داد: تبریز به عنوان یکی از قطبهای علمی و پزشکی کشور، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای علمی ملی و بینالمللی دارد و برگزاری چنین کنگرههایی میتواند به تقویت جایگاه علمی این شهر کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت پزشکی هستهای گفت: پزشکی هستهای عرصهای میانرشتهای و یکی از مهمترین نقاط اتصال دانش پزشکی با فناوری، فیزیک، مهندسی و هوش مصنوعی است و توسعه آن میتواند آثار مستقیمی بر سلامت، رفاه و کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در تصمیمگیریهای مدیریتی اظهار کرد: حکمرانی مطلوب در حوزه سلامت بدون اتکا به علم، پژوهش و دادههای معتبر امکانپذیر نیست و سیاستگذاریها باید از ظرفیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تغذیه شود.
سرمست گفت: نتایج پژوهشها نیز باید از مرحله تولید دانش به عرصه عمل و خدمت عمومی منتقل شود و فاصله میان تولید و کاربرد دانش باید روزبهروز کاهش پیدا کند.
وی یکی از مهمترین شاخصهای توسعه علمی و پایدار را کاهش فاصله میان نظریه و عمل دانست و افزود: فناوریهای نوین از جمله تجهیزات پیشرفته پزشکی، رادیوداروها و روشهای درمان هدفمند، آینده پزشکی هستهای را تحت تأثیر قرار خواهند داد و پیوند این فناوریها با یکدیگر روزبهروز عمیقتر میشود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت گفت: هوش مصنوعی میتواند در تحلیل تصاویر پزشکی، تشخیص زودهنگام بیماریها و تصمیمگیریهای بالینی تحول ایجاد کند و سیاستگذاریها باید از ورود فناوریهای نوین به چرخه خدمات سلامت حمایت کند.
سرمست در ادامه بر ضرورت توجه همزمان به عدالت در سلامت تأکید کرد و گفت: توسعه فناوریهای پیشرفته پزشکی زمانی ارزشمند است که مردم در نقاط مختلف کشور بتوانند از دستاوردهای آن بهرهمند شوند.
وی افزود: تمرکز صرف بر مراکز درمانی بزرگ کافی نیست و دسترسی عادلانه مردم به خدمات تشخیصی و درمانی دقیق و نوین باید در سیاستهای حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای این استان در حوزه پزشکی و گردشگری سلامت اظهار کرد: آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور علاوه بر ارائه خدمات به مردم استان، پذیرای بیماران استانهای همجوار و حتی بیماران کشورهای همسایه است.
بیستوششمین کنگره بینالمللی سالانه پزشکی هستهای ایران از امروز ۲۵ شهریورماه آغاز شده است و تا ۲۷ شهریورماه در تبریز ادامه خواهد داشت.