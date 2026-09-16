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جلسه هماهنگی مرکز آمار ایران و دستگاههای اجرایی برای بررسی راهکارهای تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات اتباع خارجی مقیم ایران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا برگزار شد و بر شناسایی سامانههای مرجع و بررسی نواقص اطلاعاتی موجود تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه هماهنگی مرکز آمار ایران و دستگاههای اجرایی برای بررسی راهکارهای تکمیل اطلاعات اتباع خارجی مقیم ایران، در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و حضور مجازی استانهایی که بیشترین حجم میزبانی از اتباع خارجی دارند، روز سه شنبه ۲۴ شهریور ماه با حضور دکتر گودرزی رییس مرکز آمار ایران برگزار شد. در این جلسه، رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر این که تکمیل اطلاعات مربوط به اتباع خارجی یکی از موضوعات مهم در سرشماری ثبتی مبنا است، افزود: شناسایی سامانههای مرجع برای شناسایی اتباع ضروری است و هماهنگی با دستگاهها در این رابطه با اهدافی از جمله بررسی نواقص اطلاعات اتباع در سامانهها به منظور برآورد حجم عملیات میدانی در رابطه با اتباع خارجی در سرشماری ثبتی مبنا صورت میگیرد.
گفتنی است در این جلسه نمایندگان فراجا، وزارتخانههای کشور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاههای خدمترسان به اتباع خارجی و نمایندگان استانهای اصفهان، یزد، خراسانجنوبی، تهران، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و قم به عنوان استانهایی با بیشترین حجم از میزبانی اتباع خارجی به صورت مجازی، شرکت کردند.