جدال بر سر وضع قوانین جهانی هوش مصنوعی
«جنسن هوانگ» مدیرعامل انویدیا و «داریو آمودی» مدیرعامل آنتروپیک، در مناظرهای جنجالی بر سر لزوم وضع قوانین بینالمللی برای مهار سرعت توسعه هوش مصنوعی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در کنفرانس Dreamforce سانفرانسیسکو، داریو آمودی با تأکید بر لزوم کاهش سرعت پیشرفت این صنعت، تخاذ یک رویکرد سهمرحلهای شامل «تعهد به شفافیت»، «توافق بر سر استانداردهای مشترک» و در نهایت «هماهنگی بینالمللی» را خواستار شد.
آمودی با تشبیه صنعت هوش مصنوعی به صنعت خودرو، هشدار داد: هیچ شرکتی بینقص نیست و برای جلوگیری از حوادث احتمالی، حمایت دولتها برای عبور از موانع قانونی (مانند قوانین ضدانحصار) جهت هماهنگی ایمنی میان رقبا ضروری است.
در مقابل، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، با رد هرگونه نیاز به قوانین جدید، اعلام کرد: ایمنی در واقع یک «مسئله مهندسی» است و نه یک مسئله قانونی. هوانگ معتقد است شرکتها باید از محیطهای آزمایشی امن استفاده کنند و تنها در صورت اطمینان از ایمنی محصول، آن را عرضه نمایند.
وی همچنین ادعای نابودی مشاغل یا تهدید بقای بشریت را بیاساس خواند و تأکید کرد که نوآوری و ایمنی در تضاد با یکدیگر نیستند.
این مناقشات در هفتهای سرشار از تحولات سیاسی پیرامون ایمنی هوش مصنوعی رخ داده است.