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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: نقش پایشهای مستمر در رفع موانع اجرایی در بر بهرهگیری از تکنولوژیهای روز و شاخصگذاری عملیاتی برای ارتقای عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی ضامن صالحیفرد در نشست مشترک با معاون دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت و تیم پایش اعزامی، با تأکید بر تجارب ارزنده در نگارش و اجرای برنامه عملیاتی گفت: پایشهای مستمر باید به عنوان فرصتی برای شناسایی دقیق گرهها و رفع بهموقع موانع، پیش از مرحله ارزشیابی نهایی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه رویکرد دانشگاه حرکت به سمت مدیریت برنامهمحور است، افزود: باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و شاخصگذاری دقیق برای رصد روند پیشرفت برنامهها، مسیر دستیابی به اهداف عملیاتی را هموار کنیم. نتایج حاصل از این پایشها، مبنای اصلی برای اصلاح فرآیندها و ارتقای عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه خواهد بود.
صالحیفرد در ادامه ضمن قدردانی از تیم پایش وزارت بهداشت، بر پیگیری جدی موارد مطرحشده توسط ارزیابان تأکید کرد و افزود: تعهد ما بر استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای رفع نواقص و بهبود مستمر عملکرد دانشگاه است.
در ادامه این نشست، گودرزی، معاون دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه وزارت بهداشت نیز با اشاره به اهمیت برنامهمحوری در نظام سلامت اظهار داشت: نگارش دقیق و هدفمند برنامه عملیاتی و پایش مستمر آن، در راستای شناسایی و حل مشکلات و ارتقای فرآیندها انجام میشود و رویکرد اصلی ما ایجاد تغییر، اصلاح نگرش و بهبود مستمر است.
وی یادآور شد که تخصیص منابع در نظام سلامت به میزان پیشرفت برنامهها وابسته است و مشارکت مسئولانه همه واحدها در این مسیر ضروری است.
گفتنی است، این نشست پس از یک روز ارزیابی، صحتسنجی مستندات و بازدید تیم پایش وزارت بهداشت از تمامی معاونتها و واحدهای دانشگاه شهرکرد برگزار شد. در جلسه جمعبندی، ارزیابان اعزامی ضمن اعلام رضایت از عملکرد کلی دانشگاه و روند اجرای برنامه عملیاتی، نقاط قوت و موارد نیازمند اصلاح را به هیئترئیسه دانشگاه ارائه دادند. بر ضرورت تداوم اقدامات اصلاحی و بهرهگیری از نتایج این پایش برای دستیابی به شاخصهای تعیینشده در پایان دوره ارزشیابی نهایی تأکید شد.