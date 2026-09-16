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جواز تاسیس ایجاد واحد فرآوری معدن طلای چیچکلو تکاب با ظرفیت برآوردشده حدود ۸۰۷ هزار تن کانسنگ با عیار یک گرم طلا در تن (۱ppm) صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیدار مدیران هلدینگ امداد معدن با دکتر خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، راهکارهای رفع موانع سرمایهگذاری و تسریع در روند توسعه معدن طلای چیچکلو و ایجاد واحد فرآوری و تولید شمش در شهرستان تکاب مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با هدف فراهمکردن زمینههای لازم برای تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین تسهیل فرآیند احداث کارخانه فرآوری طلا در محدوده معدنی شهرستان تکاب برگزار شد؛ طرحی که میتواند در صورت تحقق، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی منطقه تکاب و استان آذربایجانغربی داشته باشد.
سرمایهگذاری در معدن طلای چیچکلو توسط هلدینگ معدنی امداد و با مشارکت بانک صادرات، از مجموعههای زیرمجموعه بانک صادرات ایران و کمیته امداد دنبال میشود. این معدن از نظر جغرافیایی در دو استان کردستان و آذربایجانغربی قرار گرفته است.
تصمیم گیری در خصوص تکمیل عملیات اکتشافی در اولین نشست شورای معادن استان مطرح میشود.
معدن چیچکلو شامل سه زون A، B و C است و بر اساس برآوردهای انجامشده، حدود ۸۰۷ هزار تن کانسنگ با عیار یک گرم طلا در تن (۱ppm) در این محدوده شناسایی شده است که با تکمیل عملیات اکتشافی احتمال افزایش این ذخیره پیش بینی میشود.