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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: زنان ایران و عراق در نمایش قدرت امت اسلام، نه در کسوت یک سیاههلشکر که در شمار ایفاگران اصلی این حقیقت بزرگ به شمار میآیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور در نشست هماندیشی بانوان ایرانی و عراقی که صبح امروز ۲۵ شهریور ماه) با موضوع «نقش خانواده در حکمرانی و توسعه کشورها» و حضور نماینده ولیفقیه و مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور و جمعی از بانوان فعال عرصه حکمرانی زنان در عراق برگزار شد، گفت : از حضور هیأت بانوان عراقی در جمهوری اسلامی ایران خرسندیم و امیدواریم این سفر علاوه بر دیدار و آشنایی، به شکلگیری گفتوگوهای سازنده و ثمرات عملی منجر شود.
وی در این برنامه که با میزبانی اداره کل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همراه بود ضمن اشاره به پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق اظهار کرد: انسان برای دیدار و سرکشی از دوستان و نزدیکان نیاز به دلیل خاصی ندارد، اما امیدواریم این حضور و تعاملات، زمینهساز همکاریهای گستردهتر و مؤثرتر میان بانوان دو کشور باشد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه بانوان باید جایگاه و ظرفیت اثرگذاری خود را در جامعه بشناسند، گفت: در آموزههای دینی نیز بر اهمیت نقشآفرینی انسان در جامعه تأکید شده است و اگر بانوان قدر و جایگاه خود را بهدرستی بشناسند، میتوانند در تحولات اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار باشند.
پیروزی انقلاب ایران مرهون نقشآفرینی بانوان است
ایمانیپور با اشاره به دیدگاههای امام خمینی (ره) درباره نقش زنان در نهضت اسلامی اظهار کرد: بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره بر نقش زنان در جامعه تأکید داشتند و پیروزی انقلاب اسلامی نیز تا حدود زیادی مرهون حضور و نقشآفرینی بانوان بود.
وی ادامه داد: زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران نقشی اساسی ایفا کردند و دشمن نیز بهخوبی اهمیت این ظرفیت را درک کرده است؛ به همین دلیل طی سالهای گذشته شاهد تلاشها و برنامههای گستردهای برای اثرگذاری بر جامعه زنان ایران بودهایم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به حوادث و تحولات اجتماعی سالهای اخیر گفت: موضوع زن و خانواده امروز یکی از مسائل مهم جامعه ماست و دشمن تلاش کرده است برخی مسائل را با عنوانهایی مانند آزادی زن مطرح کند و از این طریق بر باورها و ساختارهای اجتماعی اثر بگذارد.
کاهش حضور نظامی، پایان اثرگذاری فرهنگ آمریکا در منطقه نیست
ایمانیپور با تأکید بر ضرورت توجه به تحولات فرهنگی در عراق نیز گفت: به نظر میرسد آمریکاییها در جامعه عراق نیز برنامههای گستردهای دارند و نباید تصور کرد که کاهش حضور نظامی به معنای پایان حضور و اثرگذاری فرهنگی آنهاست.
وی افزود: جامعه عراق جامعهای ریشهدار، سنتی و دارای پشتوانههای عمیق دینی و فرهنگی است، اما در کنار این ظرفیتها باید نسبت به تحولات فرهنگی و اجتماعی آینده نیز هوشیار بود و برای صیانت از خانواده و ارزشهای اجتماعی برنامه داشت.
ایمانیپور یکی از موضوعات مهم آینده جوامع را مسئله خانواده و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: ممکن است در آینده موضوع فرزندآوری در عراق نیز بهعنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شود و لازم است از هماکنون درباره این موضوع گفتوگو و برنامهریزی شود.
وی با اشاره به تجربههای مشترک ایران و عراق در حوزه خانواده خاطرنشان کرد: گفتوگوی میان بانوان دو کشور باید یک گفتوگوی دوسویه باشد؛ همانطور که ما تجربیات و دیدگاههای خود را مطرح میکنیم، علاقهمندیم از نقطهنظرات و تجربیات بانوان عراقی که در کنار زنان و دختران کشور همسایه ایران در شمار مفاخر امت اسلامی هستند استفاده کنیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: باید در فضایی صمیمی و واقعی درباره این پرسش گفتوگو کنیم که برای تقویت جایگاه زن و خانواده در جامعه چه اقداماتی میتوان انجام داد و چگونه میتوان از ظرفیت بانوان برای حل مسائل اجتماعی استفاده کرد.
وی در پایان ضمن تشکر از هیأت بانوان عراقی برای پذیرش دعوت جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد که حضور آنان در ایران سرآغاز تعاملات و همکاریهای بیشتر میان زنان دو کشور در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و خانواده باشد. تعاملی که بدون شک به دلیل ظرفیتها بالا و نیروهای انسانی ارزشمند میتواند در تعالی امت اسلام اثرگذار باشد.