رسانه های رژیم صهیونیستی از افزایش قابل توجه ابتلا به کرونا همزمان با موارد ابتلا به آنفلوآنزا و علائم تنفسی در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه فلسطین الیوم، کانال ۱۲ اسرائیل از افزایش قابل توجه ابتلا به کرونا در اسرائیل خبر داد؛ آنهم در بحبوحه موج زودهنگامی که پیش از فصل زمستان آغاز شده است. این درحالی است که همزمان موارد ابتلا به آنفلوآنزا و علائم تنفسی افزایش یافته است و درباره عوارض احتمالی آن برای گروه‌های پرخطر هشدار‌هایی داده شده است.