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معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی فعال و هدفمند برای بازگرداندن ایران به بازار گردشگری بینالمللی، مجموعهای از اقدامات عملیاتی را برای تقویت گردشگری ورودی تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،انوشیروان محسنیبندپی در نشست «احیای گردشگری بینالمللی در شرایط بحرانی» ، فعالسازی دیپلماسی منطقهای، برگزاری رودشوهای تخصصی، حضور هدفمند در نمایشگاهها و اجلاسهای بینالمللی، پیگیری آزادی پنجم پروازهای خارجی، توسعه زیرساختهای مالی ایجادشده برای گردشگران، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و رایزنان فرهنگی، ساماندهی مرزهای زمینی و توسعه گردشگری زیارت، سلامت و حلال را از محورهای این برنامه برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت برنامهای منسجم، عملیاتی و چندوجهی برای بازفعالسازی گردشگری ورودی، اظهار کرد: بازگشت ایران به بازارهای بینالمللی گردشگری نیازمند آن است که ظرفیتهای دیپلماسی، حملونقل، مرزی، فرهنگی، مالی و بازاریابی کشور به صورت هماهنگ و همافزا به کار گرفته شود.
او فعالسازی دیپلماسی منطقهای را یکی از مهمترین الزامات این مسیر دانست و بر تدوین برنامههای مشخص برای بازارهای هدف، توسعه ارتباط با نهادهای گردشگری کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت مناسبات دوجانبه برای تقویت جریان گردشگران ورودی تأکید کرد.
معاون گردشگری کشور همچنین برگزاری رودشوهای تخصصی در بازارهای هدف را از ابزارهای مؤثر در بازاریابی مستقیم گردشگری عنوان کرد و گفت: معرفی ظرفیتهای ایران باید از قالب تبلیغات عمومی فراتر رفته و با حضور مستقیم فعالان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و بخش خصوصی در بازارهای هدف و برقراری ارتباط با فعالان و خریداران محصولات گردشگری دنبال شود.
محسنیبندپی، حضور هدفمند در نمایشگاهها و اجلاسهای مهم بینالمللی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: علاوه بر نمایشگاههای تخصصی گردشگری، باید از ظرفیت نمایشگاهها و اجلاسهایی که از سوی وزارت امور خارجه به عنوان فرصتهای مناسب برای توسعه مناسبات اقتصادی و منطقهای معرفی میشوند نیز استفاده کنیم تا دیپلماسی گردشگری با دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور پیوند مؤثرتری پیدا کند.
وی، تقویت دسترسی هوایی به کشور را یکی از پیششرطهای اساسی احیای گردشگری بینالمللی دانست و بر پیگیری موضوع آزادی پنجم پروازهای خارجی تأکید کرد تا با استفاده از ظرفیت ایرلاینهای خارجی، بخشی از محدودیتهای موجود در دسترسی هوایی به ایران جبران شود.
معاون گردشگری کشور در ادامه، توسعه و فراگیرسازی زیرساختهای نوین پرداخت برای گردشگران خارجی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه، اظهار کرد: راهاندازی سامانه «پیول» بانک رفاه کارگران و فراهم شدن امکان صدور کارتهای گردشگری ریالی و ارزی و ابزارهای پرداخت بینالمللی، ظرفیت ارزشمندی برای تسهیل حضور گردشگران خارجی در ایران ایجاد کرده است و باید زمینه استفاده گستردهتر گردشگران از این زیرساخت فراهم شود.
سامانه «پیول» در ۱۰ شهریورماه با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران رونمایی شد و به عنوان زیرساخت کارت اعتباری سفر، با هدف تسهیل پرداخت گردشگران و دسترسی آنان به خدمات مالی طراحی شده است.
محسنیبندپی همچنین ایرانیان خارج از کشور را ظرفیتی مهم برای تقویت پیوندهای فرهنگی و گردشگری با ایران دانست و بر طراحی مشوقهای مشخص برای این گروه تأکید کرد.
وی افزود: باید مجموعهای از دغدغههای ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران و بازگشت مجدد آنان مورد بررسی قرار گیرد و برای موضوعاتی از جمله تسهیل رفتوآمد، رفع نگرانیهای مرتبط با وضعیت نظاموظیفه مشمولان، امکان برخورداری از پوشش بیمه سلامت و سایر مسائل مرتبط با اقامت و تردد راهکارهای اجرایی و مشوقهای مناسب پیشبینی شود.
معاون گردشگری کشور، استفاده هدفمند از ظرفیت رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: رایزنان فرهنگی میتوانند در معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران، شناسایی بازارهای جدید، برقراری ارتباط با نهادهای گردشگری کشورهای هدف و تقویت دیپلماسی عمومی و گردشگری کشور نقش مؤثری ایفا کنند.
محسنیبندپی همچنین بر بررسی و ساماندهی ورود گردشگران از مرزهای زمینی تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت بازارهای پیرامونی و سهم قابل توجه سفرهای منطقهای، باید وضعیت مرزهای زمینی، خدمات قابل ارائه به گردشگران، فرآیندهای ورود و خروج و موانع موجود به صورت دقیق بررسی و برای ساماندهی و تسهیل این مسیر، برنامه اجرایی مشخص تدوین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تنوعبخشی به محصولات گردشگری و تمرکز بر حوزههای دارای مزیت رقابتی را ضروری دانست و گفت: گردشگری زیارت، سلامت و حلال از جمله حوزههایی هستند که ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران منطقهای و بینالمللی دارند و باید با برنامهریزی هدفمند، این ظرفیتها به محصولات قابل عرضه در بازارهای خارجی تبدیل شوند.
معاون گردشگری کشور بر ضرورت تبلیغات حرفهای و معرفی هدفمند ظرفیتهای ایران در این حوزهها تأکید کرد و افزود: معرفی ایران در بازارهای خارجی باید متناسب با ویژگیها و علایق هر بازار انجام شود و از ظرفیت سفارتخانهها، رایزنان فرهنگی، نمایشگاهها، رودشوها، دفاتر خدمات مسافرتی و رسانههای بینالمللی برای معرفی محصولات گردشگری کشور استفاده شود.
محسنیبندپی با تأکید بر اینکه احیای گردشگری بینالمللی یک مأموریت فرابخشی است، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری ورودی نیازمند همافزایی میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزارت امور خارجه، دستگاههای مسئول در حوزه حملونقل، مرز و امنیت، شبکه بانکی، نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیتهای موجود کشور برای تبدیل گردشگری به یکی از پیشرانهای ارتباط اقتصادی، فرهنگی و منطقهای ایران استفاده کرد و با تعریف اقدامات مشخص، قابل اجرا و قابل سنجش، زمینه بازگشت تدریجی گردشگران خارجی و ارتقای جایگاه ایران در بازار گردشگری بینالمللی را فراهم ساخت.