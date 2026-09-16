مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه این رویداد با محوریت پوشاک ایران - اسلامی، طراحی و دوخت مانتو ادارات برگزار می‌شود افزود: دانش اموزان، دانشجویان و خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک می‌توانند دراین رویداد شرکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضایی افزود: در این جشنواره طراحان با ارسال آثار در فراخوان شرکت می‌کنند و اثار برای رقابت در سطح ملی انتخاب و داوری می‌شوند؛ و‌ی گفت: مهلت ثبت نام و ارسال آثار از ۲۵ شهریورماه الی ۱۵ ابانمان ماه خواهد بود.

رضایی عنوان کرد: ثبت نام در این جشنواره از طریق سایت WWW.UIFESTIVAL.IR صورت می‌گیرد.