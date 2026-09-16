آیین افتتاحیه طرح های محرومیت‌زدایی قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی غدیر نزاسا با هدف حمایت از زندانیان و آزادی محکومان مالی در ساری برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین افتتاحیه طرح های محرومیت‌زدایی قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی غدیر نزاسا در شهرستان ساری برگزار شد و در حاشیه این مراسم، زمینه همکاری مشترک این قرارگاه با مجموعه زندان‌های مازندران برای حمایت از زندانیان و آزادی محکومان مالی فراهم شد.

در این آیین که با حضور فرمانده کشوری قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی غدیر نزاسا، سردار شالیکار فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال کشور، فرمانده سپاه کربلای مازندران و حمیدرضا پوریانی مدیرکل زندان‌های استان مازندران در زندان ساری برگزار شد، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این مراسم و با مشارکت قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی غدیر نزاسا و مجموعه زندان‌های استان، به صورت نمادین زمینه آزادی ۶ زندانی محکوم مالی فراهم شد.

فرمانده گروه غدیر نزاسا با اشاره به اهداف این همکاری اظهار کرد: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند، همکاری با مجموعه زندان‌های استان، ستاد دیه و خیرین برای کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و جرائم غیرعمد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این همکاری در آینده نیز تداوم خواهد داشت و با بهره‌گیری از ظرفیت قرارگاه، مجموعه زندان‌های استان، ستاد دیه و خیرین، زمینه آزادی تعداد قابل‌توجهی از زندانیان محکوم مالی و بازگشت آنان به آغوش خانواده فراهم خواهد شد.

این اقدام در راستای توسعه همکاری میان نهاد‌های حمایتی و مردمی، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور سرپرستان خانواده در زندان و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند انجام می‌شود.