به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی دختران با حضور ۱۵ تیم از استان‌های کشور و در دو رده سنی نوجوانان و نونهالان برگزار خواهد شد.

در رده سنی نوجوانان؛ ۹ تیم عطای اصفهان،‌ ام‌دات‌آر تهران، پیشرو قزوین، روزبه مهرگان قزوین، سایمان تبریز، آذرخش اصفهان، شریفی اصفهان، ایران‌زمین اصفهان و نهال پیشوا تهران حضور دارند.

تیم‌های این رده در دو گروه به رقابت خواهند پرداخت؛ به این ترتیب که سایمان تبریز، نهال پیشوا تهران، ایران‌زمین اصفهان و روزبه مهرگان قزوین در گروه نخست قرار گرفته‌اند و‌ ام‌دات‌آر تهران، پیشرو قزوین، عطای اصفهان، شریفی اصفهان و آذرخش اصفهان نیز در گروه دوم برای صعود به مراحل بعدی رقابت می‌کنند.

در رده سنی نونهالان نیز ۶ تیم اسپادان اصفهان،‌ ام‌دات‌آر تهران، روزبه مهرگان قزوین، پوریای ولی ورامین، شریفی اصفهان و عطای اصفهان در این دوره از مسابقات حضور دارند.

در گروه نخست این رده‌ ام‌دات‌آر تهران، عطای اصفهان و پوریای ولی ورامین قرار دارند و در گروه دوم نیز اسپادان اصفهان، روزبه مهرگان قزوین و شریفی اصفهان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مسابقات دستجات آزاد اینلاین هاکی دختران کشور، پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریور در مجموعه ورزشی میثاق تهران برگزار خواهد شد.