مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از پیگیری تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، توسعه خدمات شهری و زیرساختی سایت‌های مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین‌فر در چهارمین جلسه شورای مسکن استان در سال ۱۴۰۵،در خصوص عملکرد بانک‌های عامل در انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان گفت: در راستای تسریع در پرداخت تسهیلات، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد در استان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که در این جلسه، برخی موانع و مسائل مربوط به تعدادی از سازندگان و بانک‌ها مطرح و مقرر شد موانع موجود پیگیری و برطرف شود.

وی درمورد ارائه خدمات شهری از سوی شهرداری به سایت‌های نهضت ملی مسکن که متقاضیان در آن اسکان دارند هم افزود: با تکمیل معابر و افزایش جمعیت ساکن در سایت‌های نهضت ملی مسکن، خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز متناسب با نیاز این مناطق توسعه خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در زمینه خدمات روبنایی شامل فضای سبزو کاربری‌های عمومی نیز با همکاری شهرداری برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام و در جلسات آتی گزارش اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ارائه خواهد شد.

شاهین‌فر تأکید کرد: هدف این است که متقاضیانی که در سایت‌های نهضت ملی مسکن سکونت پیدا می‌کنند، علاوه بر برخورداری از واحد مسکونی، از امکانات لازم برای زندگی و خدمات شهری با کیفیت نیز بهره‌مند شوند.

وی در ادامه از همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در پروژه‌های انبوه‌سازی قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر عمده فعالیت‌های مربوط به خدمات‌رسانی در سایت‌های جدید از جمله کوی ثمین۳ و کوی ارم در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز زیرساخت‌ها افزود: در سال ۱۴۰۵، اعتبارات ویژه‌ای از سوی صندوق ملی مسکن وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای این موضوع در نظر گرفته شده است و تأمین اعتبارات موردنظر نیز توسط این اداره کل پیگیری می‌شود.

شاهین‌فر درخصوص طرح «آشیان» نیز گفت: استان زنجان یکی از ۱۴ استان مجری این طرح است که در بازه تعیین شده، حدود ۹۰۰ نفر در این طرح ثبت نام کردند، درحالیکه که سهم استان در مرحله نخست ۱۳۰ واحد بوده است که تلاش می‌کنیم تا پایان مهرماه این واحد‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

وی افزود: اولویت‌بندی متقاضیان از طریق سامانه و بر اساس شاخص‌هایی از جمله تعداد اعضای خانوار، دهک درآمدی و تعداد فرزندان انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گریزی هم به آخرین وضعیت متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زد و اظهار کرد: در استان زنجان بیش از ۱۱ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده و حدود ۶ هزار نفر از آنها تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۴ هزار متقاضی مربوط به شهر زنجان هستند.

شاهین فر افزود: در شهر زنجان، اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح در دو سایت ثمین ۳ و کوی ارم پیش‌بینی شده و تاکنون به حدود ۲ هزار و ۱۰۰ متقاضی اصلی زمین تخصیص یافته است.

شاهین‌فر ادامه داد: در کوی ثمین ۳ نیز به حدود ۴۶۰ متقاضی اراضی واگذار شده و بیش از یک هزار و ۷۰۰ متقاضی نیز در کوی زیتون بارگذاری شده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار متقاضی مشمول قانون هستندکه درانتظار تخصیص زمین می‌باشند و تکلیف ما واگذاری زمین به آنها است گفت: در شهر زنجان اقدام به الحاق ۷۰۰ هکتار زمین در کوی ارم کردیم تا همه متقاضیان را پوشش دهیم، اما متاسفانه در شورای عالی شهرسازی و معماری تنها حدود ۳۷۰ هکتار الحاق شد و این موجب کاهش ظرفیت بارگذاری جمعیتی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی از تلاش برای الحاق حدود ۱۵۰ هکتار در کوی ارم خبر داد و افزود: هرچند قول داده بودیم تا شهریور وضعیت این متقاضیان را تعیین تکلیف کنیم، اما از متقاضیان قانون جوانی جمعیت میخواهیم صبوری کنند تا بتوانیم با تلاش مضاعف الحاق اراضی را انجام دهیم.