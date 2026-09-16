به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از آغاز توزیع ۹۰ هزار بسته حمایتی نوشت افزار بین دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از امروز چهارشنبه در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و با هدف آمادگی برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

رضا نجاتی در رزمایش توزیع ۹۰ هزار بسته حمایت تحصیلی در بین دانش آموزان زیر پوشش این نهاد در محل ورزشگاه پوریای ولی اهواز بیان کرد: یکی از ثمرات ارزشمند نهاد‌های انقلابی، خدمت‌رسانی صادقانه به خانواده‌های محروم و کم‌برخوردار است که کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان در این مسیر، اقدامات بسیار موثر و شایسته‌ای را به انجام رسانده است.

وی افزود: تهیه و توزیع این بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان جامعه هدف، حرکتی بزرگ و اقدامی فرهنگی است که با توجه به حضوری شدن کامل مدارس در سال تحصیلی جدید، اهمیت دوچندانی دارد.

نجاتی با بیان اینکه رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه از فلسفه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است تصریح کرد: این رویکرد حمایتی با جدیت در کشور و به‌ویژه در خوزستان در حال اجراست و تداوم آن موجب امیدآفرینی در میان خانواده‌ها خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان اظهار کرد: این نهاد افتخار خدمت‌رسانی به ۹۰ هزار دانش‌آموز را بر عهده دارد که برای ادامه تحصیل نیاز به کمک خیران و نیکوکاران دارند.

جمال شیبه با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های ارزشمند خیران، نیکوکاران و همدلی مردم امید است همه ملزومات آموزشی این تعداد دانش‌آموز در استان تامین شود.

شیبه اظهار کرد: هدف بر این است که با همدلی و اطمینان حاصل کنیم که هیچ دانش‌آموزی در استان از حق تحصیل و آموزش محروم نماند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان همچنین روش‌های مشارکت مردمی و تسهیل فرآیند کمک‌های مالی را معرفی کرد و گفت: مردم می‌توانند برای مشارکت در این کار خیر و حمایت از دانش‌آموزان، از طریق نرم‌افزار صدقه من و یا با استفاده از کد دستوری ستاره ۸۸۷۷*۰۶۱* کمک‌های خود را اهدا کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان همچنین از آغاز پویش ملی «جشن عاطفه‌ها» با شعار «آینده‌ساز باشیم» با هدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموز نیازمند تحت حمایت به ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار در استان خبر داده است.