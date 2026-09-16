نسخه دوم و به‌روزرسانی‌شده «سامانه رصد افتخارات محققان و دانشمندان» (سرآمدان)، با حضور مسئولان مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در شیراز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نسخه دوم و به‌روزرسانی‌شده «سامانه رصد افتخارات محققان و دانشمندان» (سرآمدان)، با حضور مسئولان مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در شیراز رونمایی شد.

این سامانه با هدف شناسایی و مدیریت اطلاعات سرآمدان علمی، فناوری و نوآوری ایران و کشور‌های اسلامی، بر اساس کسب افتخارات و جوایز معتبر ملی و بین‌المللی طراحی شده است.

محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس مؤسسه در آیین رونمایی از این سامانه اظهار کرد: این طرح با رسالت شناسایی سرآمدان علمی و نوآوری در ایران و کشور‌های اسلامی اجرا شده است. سامانه سرآمدان با افزایش رویت‌پذیری نخبگان، به عنوان پایگاه داده جامعی از افتخارات علمی و فناوری پژوهشگران به کار گرفته می‌شود.

رضا جاویدان، معاون فناوری و نوآوری مؤسسه، با تشریح ویژگی‌های نسخه جدید گفت: «قابلیت‌های کلیدی این نسخه شامل پیاده‌سازی فرآیند احراز هویت کاربران، برقراری ارتباط با سامانه دانا، استعلام ISC-ID و ایجاد داشبورد تخصصی برای ارزیابی مدارک از سوی کارشناسان است. فرآیند ثبت‌نام و مدیریت پروفایل کاربران نیز برای سهولت در بارگذاری مدارک جوایز به طور کامل بازنویسی شده است.

به گفته جاویدان، این سامانه علاوه بر شناسایی برگزیدگان، با ایجاد صفحه شخصی برای هر سرآمد علمی، کارنامه جامعی از افتخارات و جوایز ملی و بین‌المللی آنان را در دسترس قرار می‌دهد.

محمدرضا قانع، معاون پژوهشی مؤسسه ISC نیز با تأکید بر همکاری‌های بین‌بخشی اظهار کرد: «امید است با هم‌افزایی ظرفیت‌های فناوری و پژوهشی، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و حرکت سریع‌تر مؤسسه در مسیر تحول دیجیتال و توسعه علمی باشیم.»