به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد انواع موتورسیکلت (به‌جز نیروهای امدادی و انتظامی) از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه بیست‌وهشتم شهریور در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد ممنوع است.

در محور کرج-چالوس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع بوده و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی اعمال خواهد شد؛ همچنین در روز جمعه بیست‌وهفتم شهریور، آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۴ و پل زنگوله از ساعت ۱۵ به سمت چالوس مسدود شده و مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران از ساعت ۱۶ یک‌طرفه خواهد شد.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و عبور کامیون و کامیونت (به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع اعلام شده است.

همچنین در صورت صلاحدید پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اجرا خواهد شد. شایان ذکر است تردد از مسیر قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای بومیان آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در ساعات اعمال محدودیت، اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت شمال را نخواهند داشت.