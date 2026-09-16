به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی شامگاه سه شنبه در آیین تجلیل از بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد امام خمینی(ره)، اظهار کرد: کمیته امداد استان یکی از دستگاه‌های منظم، فعال و خدمت‌رسان است که با انگیزه، علاقه و جدیت مسائل و مشکلات جامعه تحت پوشش خود را پیگیری می‌کند.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از عملکرد کمیته امداد استان در حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان گفت: کمیته امداد یکی از دستگاه‌های پیشرو در هدف‌گذاری و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی است و از کمترین میزان انحراف در این حوزه برخوردار است. وی افزود: گزارش ارائه‌شده از عملکرد کمیته امداد، گزارشی دقیق و مبتنی بر آمار و ارقام بود و این موضوع امکان ارزیابی عملکرد و سنجش نتایج اقدامات را فراهم می‌کند که شایسته تقدیر است.

استاندار کرمانشاه با تبریک هفته بانکداری و قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان شبکه بانکی استان، گفت: بخش قابل توجهی از تأمین منابع مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و بانک‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی نهادهای حمایتی، نقش مهمی بر عهده دارند. دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت حمایت از مددجویان کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی، تصریح کرد: کمیته امداد مجموعه‌ای است که با هدف حمایت از اقشار نیازمند شکل گرفته و امروز یکی از رویکردهای ارزشمند آن، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش است.



وی ادامه داد: آموزش، مسکن، درمان و اشتغال از جمله حوزه‌هایی است که کمیته امداد در آنها خدمات قابل توجهی به جامعه هدف ارائه می‌کند و رویکرد توانمندسازی موجب شده است هر سال تعدادی از خانواده‌ها با رسیدن به استقلال اقتصادی از چرخه حمایت خارج شوند و افراد واجد شرایط جدید تحت پوشش قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد، گفت: این نهاد از دستگاه‌های پیشرو در هدف‌گذاری و نظارت بر تسهیلات اشتغال است و به دلیل فرآیندهای کارشناسی، شناسایی دقیق و نظارت‌های انجام‌شده، میزان انحراف در تسهیلات پرداختی آن پایین است.

دکتر حبیبی همچنین اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای خانواده‌های تحت پوشش را اقدامی ارزشمند در مسیر توانمندسازی دانست و افزود: توسعه پنل‌های خورشیدی از چند جهت دارای اهمیت است؛ هم به رفع ناترازی انرژی کمک می‌کند، هم می‌تواند درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش ایجاد کند و هم زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می‌سازد. وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پشت‌بام‌ها و فضاهای بلااستفاده منازل برای احداث پنل‌های خورشیدی، به‌ویژه در مناطق روستایی، می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش کمک کند و لازم است این طرح بیش از گذشته توسعه یابد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کمیته امداد در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از دستگاه‌های پیشرو بوده است، گفت: این اقدام پیش از آنکه این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، توسط کمیته امداد دنبال شد و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

وی همچنین با اشاره به همکاری شبکه بانکی با نهادهای حمایتی، اظهار کرد: مددجویان کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی، از جمله بهزیستی، در مجموع از جمله مشتریانی هستند که در بازپرداخت تسهیلات عملکرد مناسبی دارند و پایین بودن میزان معوقات و انحراف تسهیلات این بخش، حاصل شناسایی، بررسی کارشناسی و نظارت دستگاه‌های حمایتی است.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در استان گفت: حدود ۹۲ هزار خانوار در استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و مدیریت مسائل و مشکلات این تعداد از خانواده‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش، نظارت و پیگیری مستمر است که خوشبختانه این اقدامات در استان به شکل مناسبی در حال انجام است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر اهمیت تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی، خطاب به مدیران بانک‌های عامل استان گفت: لازم است برنامه‌ریزی کنید تا پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌ویژه در حوزه نهادهای حمایتی، حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه تعیین تکلیف و انجام شود.