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رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هر افزایش قیمتی به معنای افزایش هزینه دارو برای بیمار نیست و در کنار تعیین قیمت متناسب با هزینههای تولید، دولت و دستگاههای مرتبط نیز مسئولیت دارند از مردم در برابر افزایش قیمتها حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی در نشست هماندیشی با مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با اشاره به شرایط موجود در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در حوزه دارو با دو مسئله تأمین و قیمت مواجه هستیم و در شرایطی که هزینههای تولید و هزینههای جاری افزایش یافته است، تولیدکنندگان و شرکتهای توزیع برای رساندن داروهای مورد نیاز به بازار تلاش میکنند.
وی افزود: قیمت دارو تابعی از نرخ ارز و هزینههای تولید است و قیمتها باید به گونهای تعیین شوند که امکان ادامه تولید وجود داشته باشد؛ در عین حال دولت و دستگاههای مرتبط نیز مسئولیت دارند از مردم در برابر افزایش قیمتها حمایت کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت پرداخت بیمهها گفت: نمیتوان بازار دارو را با تأخیر در پرداختهای بیمهای ادامه داد. این وضعیت برای داروخانهها و نظام سلامت قابل ادامه نیست و برای رفع این ناترازی باید منابع مالی لازم پیشبینی شود.
پیرصالحی درباره افزایش قیمت انسولین نیز گفت: هر افزایش قیمتی به معنای گران شدن دارو برای بیمار نیست. برای نمونه، هزینه انسولین قلمی تولید داخل برای بیمار میتواند حدود ۶۰ هزار تومان در ماه باشد، در حالی که استفاده از نمونه خارجی هزینه بیشتری به همراه دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها انسولین قلمی تحت پوشش بیمه قرار ندارد و حتی در برخی کشورها همچنان از ویال انسولین استفاده میشود. در کشور ما حرکت از ویال به سمت قلم انجام شده و انسولین قلمی تولید داخل با هزینه نسبتاً قابلقبولی در اختیار بیماران قرار میگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مباحث مطرحشده درباره رمیکید نیز گفت: رمیکید یک برند است و این برند در بازار وجود دارد، اما ممکن است بیمار برای تهیه آن نیاز به پرداخت هزینه داشته باشد. در عین حال، سه محصول دیگر با همان ماده مؤثره در بازار موجود است و تأمین میشود و لازم است این موضوع به درستی برای بیماران و پزشکان اطلاعرسانی شود.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: در اطلاعرسانی درباره دارو باید میان قیمت دارو و میزان پرداختی بیمار تفاوت قائل شد و همزمان با اصلاح قیمتها، حمایتهای بیمهای و سیاستهای حمایتی نیز مورد توجه قرار گیرد.