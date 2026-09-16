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مسیر گردشگری شبانه محوطه باستانی سیلک کاشان با هزینه بیش از ۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار منطقه چهار کاشان با اشاره به اینکه برای این مسیر ۶۰۰ متری و میدانگاه بیش از ۲۰ میلیاردتومان هزینه شده است، افزود: با توجه به اینکه مسیرهای دسترسی به این محوطه در حومه شهر کاشان است، تلاش کردیم تا مسیر گردشگری همراه با نورپردازی مناسب بهمنظور گردشگری شبانه به گونهای طراحی و اجرا شود که گردشگران بتواننددر طول روز و حتی شب هنگام، گردشگران بدون هیچگونه مخاطرهای از طریق این مسیر گردشگری از محوطه باستانی سیلک بازدید کنند.
محمد علی فرجی افزود:محوطه باستانی سیلک کاشان کهنترین مرکزتمدنی فلات مرکزی ایران بابیش از هفت هزار سال قدمت شناختهشده است، این محوطه باستانی در کویر شمال ایران و درمحور شمال شرق شهر تاریخی کاشان، همهساله مقصدسفربسیاری از گردشگران و دوستداران میراث ارزشمند تاریخی ایران زمین است.