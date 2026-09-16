به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار منطقه چهار کاشان با اشاره به اینکه برای این مسیر ۶۰۰ متری و میدانگاه بیش از ۲۰ میلیاردتومان هزینه شده است، افزود: با توجه به اینکه مسیر‌های دسترسی به این محوطه در حومه شهر کاشان است، تلاش کردیم تا مسیر گردشگری همراه با نورپردازی مناسب به‌منظور گردشگری شبانه به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که گردشگران بتواننددر طول روز و حتی شب هنگام، گردشگران بدون هیچ‌گونه مخاطره‌ای از طریق این مسیر گردشگری از محوطه باستانی سیلک بازدید کنند.

محمد علی فرجی افزود:محوطه باستانی سیلک کاشان کهن‌ترین مرکزتمدنی فلات مرکزی ایران بابیش از هفت هزار سال قدمت شناخته‌شده است، این محوطه باستانی در کویر شمال ایران و درمحور شمال شرق شهر تاریخی کاشان، همه‌ساله مقصدسفربسیاری از گردشگران و دوستداران میراث ارزشمند تاریخی ایران زمین است.