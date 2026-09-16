وزش باد شدید همراه با گرد و غبار، پدیده غالب جوی درخراسان رضوی، طی هفته جاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد شدید در نواحی بادخیز در برخی ساعات با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه است.

زهرا آهنگرزاده روز چهارشنبه افزود: از فردا تا پایان هفته نیز آسمان صاف است و روند افزایشی دما تا روز شنبه ادامه دارد.

وی بیان کرد: در این بازه زمانی دمای هوا در نقاط مختلف استان، بین سه تا چهار درجه افزایش می‌یابد.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای هشت درجه، سردترین و بردسکن با دمای ۳۶ درجه سلسیوس، گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

آهنگرزاده گفت: دمای هوا در مشهد نیز در این مدت بین ۱۶ و ۳۲ درجه سلسیوس در نوسان بود و برای امروز نیز بیشینه دمای هوا در این کلانشهر ۳۲ و کمینه دمای هوا ۱۷ درجه پیش‌بینی شده است.